Закон 12414 звужує можливості для проникнення до житла без ухвали суду — Ніна Южаніна

За словами Ніни Южаніної, прийнятий закон 12414 про зміни до КПК звужує можливості для правоохоронців проникати до помешкання без ухвали суду.

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», прийнятий законопроект 12414 про НАБУ і САП змінює підстави для проникнення до житла до ухвали слідчого судді. Серед юристів виникла дискусія, розширює він можливості для проникнення правоохоронців до житла до винесення ухвали слідчого судді чи, навпаки, звужує.

Так, новим законом 4555-IX перше речення ч. 3 статті 233 КПК викладено у такій редакції.

«Слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя людей, запобіганням безпосередній загрозі їхньому здоров’ю, статевій свободі чи особистій безпеці або з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених статтями 112, 115–119, 121, 122, 124, 127, 129, 135, 136, 146, 147, 149, 152–156-1, 258, 258-1, 259 Кримінального кодексу України, або у разі необхідності невідкладного вилучення чи збереження доказів, що стосуються таких злочинів».

Таким чином, слідчий, дізнавач, прокурор зможуть до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи у разі необхідності невідкладного вилучення чи збереження доказів, що стосуються таких злочинів.

Разом з тим, залишається друге та інші речення в ч. 3 статті 233 КПК, які стосуються обов’язку постфактум звернутися до слідчого судді.

Член комітету парламенту з податкової політики Ніна Южаніна, яка голосувала за цей законопроект, зазначила, «ця правка не дає правоохоронним органам загального дозволу проникати до житла без рішення суду. Навпаки – вона звужує та чітко окреслює виняткові обставини, за яких це допустимо».

За її словами, у чинній до цього редакції ч. 3 статті 233 КПК дозволялося проникнення до житла без рішення суду у будь-яких «невідкладних випадках», пов’язаних з врятуванням життя людей, порятунком майна, або безпосереднім переслідуванням підозрюваних осіб.

Це формулювання було надто широким і допускало зловживання, адже не містило жодних обмежень щодо характеру злочинів чи конкретних загроз.

Що змінює правка у законопроекті №12414:

«Ця правка до статті 233 НЕ ДАЄ правоохоронним органам ЗАГАЛЬНОГО ДОЗВОЛУ проникати до житла без рішення суду.

Навпаки – вона звужує та чітко окреслює виняткові обставини, за яких це допустимо.

А саме, вона дозволяє проникнення без ухвали суду лише у таких випадках:

врятування життя людей або запобігання безпосередній загрозі їхньому здоров’ю, статевій свободі чи особистій безпеці;

безпосереднє переслідування підозрюваних у чітко визначених злочинах - наприклад, умисному вбивстві, терористичному акті, катуванні, зґвалтуванні, викраденні людей тощо;

невідкладне вилучення або збереження доказів, але виключно у межах цих самих тяжких злочинів (перелік закріплений у самій нормі – статті 112, 115-119, 121, 122, 124, 127, 129, 135, 136, 146, 147, 149, 152–156-1, 258, 258-1, 259 КК України)», вказала Южаніна.

Отже, на її думку, ця правка не надає «нових прав» для слідчих, а навпаки — «встановлює чіткі межі допустимості проникнення до житла без рішення суду; перешкоджає свавільному застосуванню обшуків; зміцнює гарантії прав людини».

Разом із тим, слід зауважити, що не усі юристи погоджуються з такою позицією народного депутата. Зокрема, питання викликає доповнення першого речення ч. 3 ст. 233 КПК таким формулюванням, як «у разі необхідності невідкладного вилучення чи збереження доказів, що стосуються таких злочинів».

Автор: Наталя Мамченко

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