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Шахрайка з Житомирщини видавала себе за поліцейську і видурювала гроші — як її покарали

19:48, 23 липня 2025
У Бердичеві судили місцеву жительку, яка ошукувала людей за схемою «Ваш син у поліції».
Шахрайка з Житомирщини видавала себе за поліцейську і видурювала гроші — як її покарали
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Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області засудив місцеву жительку до 2 років позбавлення волі за повторні крадіжки в умовах воєнного стану та шахрайство, скоєне разом з іншими особами. Суд також розглянув і цивільні позови постраждалих. Вирок поки не набув чинності — сторони мають 30 днів на його оскарження. Про це повідомляє пресслужба суду.

За матеріалами справи, 38-річна жінка влітку 2021 року разом зі спільником ошукувала людей за шахрайською схемою «Ваш син у поліції». Її напарник телефонував жертвам, розповідав вигадану історію і просив гроші, щоб «врятувати» родича від кримінальної відповідальності. Потім обвинувачена зустрічалася з людьми, представлялася поліцейською й забирала гроші. У такий спосіб вона отримала 10 000 грн, 16 000 грн і золотий ланцюжок.

У квітні 2024 року жінка перебувала в будинку знайомого і вкрала його мобільний телефон. Потім вона використала його для банківських переказів, привласнивши понад 6 000 грн з рахунку.

На суді вона визнала провину, але стверджувала, що не знала про шахрайське походження грошей і не називала себе поліцейською. Проте зібрані докази повністю підтвердили її вину (справа №274/2246/23).

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