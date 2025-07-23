Мошенница из Житомирщины выдавала себя за полицейскую и выманивала деньги — как ее наказали

В Бердичеве судили местную жительницу, которая обманывала людей по схеме «Ваш сын в полиции».

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Бердичевский горрайонный суд Житомирской области приговорил местную жительницу к 2 годам лишения свободы за повторные кражи в условиях военного положения и мошенничество, совершенное вместе с другими лицами. Суд также рассмотрел и гражданские иски потерпевших. Приговор пока не вступил в силу — у сторон есть 30 дней на его обжалование. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По материалам дела, 38-летняя женщина летом 2021 года вместе с сообщником обманывала людей по мошеннической схеме "Ваш сын в полиции". Ее напарник звонил по телефону жертвам, рассказывал вымышленную историю и просил деньги, чтобы «спасти» родственника от уголовной ответственности. Затем обвиняемая встречалась с людьми, представлялась полицейской и забирала деньги. Таким образом она получила 10 000 грн, 16 000 грн и золотую цепочку.

В апреле 2024 года женщина находилась в доме знакомого и украла мобильный телефон. Затем она использовала его для банковских переводов, присвоив более 6000 грн со счета.

На суде она признала вину, но утверждала, что не знала о мошенническом происхождении денег и не называла себя полицейской. Однако собранные доказательства полностью подтвердили вину (дело №274/2246/23).

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