В США хотят упростить подачу исков против технологических компаний за кражу ИИ авторских прав

В США могут запретить компаниям, работающим с ИИ, использовать для обучения персональные данные и произведения, защищенные авторским правом.

Фото: urbeuniversity.edu

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В США сенаторы Джош Хоули и Ричард Блументаль представили двухпартийный законопроект, который упростит людям возможность подавать в суд на технологические компании за использование их данных для обучения моделей искусственного интеллекта — назвав это массовое явление «крупнейшей кражей интеллектуальной собственности в истории США», пишет New York Post.

Предлагаемый закон под названием Закон об ответственности ИИ и защите персональных данных (AI Accountability and Personal Data Protection Act) — стал продолжением недавних слушаний, в ходе которых американские законодатели обвинили компании, включая Meta и OpenAI, в незаконном использовании огромного объема защищенных материалов. Законопроект запрещает компаниям, работающим с ИИ, использовать для обучения персональные данные и произведения, защищенные авторским правом.

«Компании, разрабатывающие ИИ, грабят американский народ средь бела дня, оставляя художников, писателей и других авторов без каких-либо средств защиты», — заявил Хоули. — «Пришло время Конгрессу дать американским трудящимся возможность отстоять в суде свои персональные данные и творческие работы».

Законопроект позволит людям подавать в суд за использование их персональных данных или авторских произведений без их согласия. Он также обяжет компании раскрывать, каким третьим сторонам будет предоставлен доступ к данным в случае получения согласия, и предусматривает финансовые санкции и судебные запреты.

Хоули добавил, что «двухпартийный законопроект наконец-то даст силу в руки работающим американцам, чье благополучие оказалось под прицелом беззакония со стороны крупных технологических компаний».

Блументаль подчеркнул риски для конфиденциальности и необходимость правовой защиты: «Технологические компании должны нести ответственность — и юридическую в том числе — когда они нарушают право на конфиденциальность потребителей, собирая, монетизируя или распространяя личную информацию без явного согласия».

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