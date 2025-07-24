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На Прикарпатье женщина потеряла более 600 тысяч гривен из-за криптовалютной мошеннической схемы

09:11, 24 июля 2025
Женщина поверила в обещания легкого заработка, предоставила жулику доступ к телефону, после чего на ее имя оформили онлайн-кредит.
На Прикарпатье женщина потеряла более 600 тысяч гривен из-за криптовалютной мошеннической схемы
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В Ивано-Франковской области 57-летняя жительница Гвоздецкой общины стала жертвой мошенников, выманивших у нее более 600 тысяч гривен под видом инвестиций в криптовалюту. Об этом сообщили в полиции области.

По словам пострадавшей, она наткнулась в интернете на объявление о «быстром и легком заработке» и согласилась на предложение дистанционного инвестирования. Женщина предоставила мошеннику доступ к своему мобильному телефону, в том числе — код к программе удаленного доступа AnyDesk.

Воспользовавшись полученным контролем над устройством, злоумышленник оформил онлайн-кредит на имя потерпевшей без ее участия.

Правоохранители начали уголовное производство по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах). Проводятся мероприятия по установлению личности, причастной к преступлению.

Полиция призывает граждан быть осторожными и не доверять обещаниям легкого обогащения в интернете, особенно в сфере криптовалют. Не передавайте никому свои пароли, коды доступа или управление мобильным устройством. В случае подозрительных звонков или сообщений, а также при возникновении подозрения на мошенничество — немедленно обращайтесь в полицию по номеру 102.

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