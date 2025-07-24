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На Прикарпатті жінка втратила понад 600 тисяч гривень через криптовалютну шахрайську схему

09:11, 24 липня 2025
Жінка повірила в обіцянки легкого заробітку, надала шахраєві доступ до телефону, після чого на її ім’я оформили онлайн-кредит.
На Прикарпатті жінка втратила понад 600 тисяч гривень через криптовалютну шахрайську схему
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На Івано-Франківщині 57-річна мешканка Гвіздецької громади стала жертвою шахраїв, які виманили в неї понад 600 тисяч гривень під виглядом інвестицій у криптовалюту. Про це повідомили в поліції області.

За словами потерпілої, вона натрапила в інтернеті на оголошення про «швидкий та легкий заробіток» і погодилася на пропозицію дистанційного інвестування. Жінка надала шахраєві доступ до свого мобільного телефону, зокрема — код до програми віддаленого доступу AnyDesk.

Скориставшись отриманим контролем над пристроєм, зловмисник оформив онлайн-кредит на ім’я потерпілої без її участі.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах). Тривають заходи зі встановлення особи, причетної до злочину.

Поліція застерігає громадян бути обачними та не довіряти обіцянкам легкого збагачення в мережі, особливо у сфері криптовалют. Не передавайте нікому свої паролі, коди доступу чи контроль над телефоном. У разі підозрілих звернень або шахрайства слід негайно телефонувати за номером 102.

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