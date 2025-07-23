Василь Малюк: Після обшуків у Півненка половина Нацгвардії опустила зброю, інша — хотіла «їхати на Київ»

Василь Малюк заявив, що обшуки у командувача Нацгвардії Олександра Півненка прямо вплинули на ситуацію на фронті.

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Після обшуків, які Спеціалізована антикорупційна прокуратура провела у командувача Національної гвардії Олександра Півненка, половина Нацгвардії опустила зброю, а друга половина захотіла «їхати на Київ». Про це заявив голова Служби безпеки України Василь Малюк на брифінгу.

«Як вам зайти до командира Нацгвардії, до Героя України, бойового генерала Півненка з обшуком? Ось просто прийти там, де взагалі якісь питання треті і все. Він на це заслуговує? А потім це все понесли в Telegram-каналах. Половина Нацгвардії опустила зброю, не захотіла виконувати задачі, тому що вони сумніваються, що це за командир. А інша половина на Київ захотіла їхати, і міністр (внутрішніх справ) Клименко тиждень об'їжджав всі свої частини і проводив з ними роботу», - розповів Малюк, цитує Укрінформ.

Голова СБУ підкреслив, що Олександр Півненко — «мегапрофесійний, сміливий командир, спецпризначенець, легендарний «Омегівець», який був старшим в Бахмуті свого часу».

«І (до нього) просто прийшли, і коли йому доповідали з фронта (сказали): «Е, телефончик сюда». Що це за історія? Та потрібно було з «проходняка» зустрічати з пістолетом їх, і два магазина там і залишити», — додав Малюк.

Він також повідомив, що за підсумками обшуків керівництво САП не оголосило підозру генералові.

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