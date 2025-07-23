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У Києві викрали чоловіка й вимагали $50 тисяч вигаданого боргу — затримано п’ятьох підозрюваних

16:12, 23 липня 2025
Організована група побила та силоміць утримувала колишнього працівника в офісі, вимагаючи від нього гроші під погрозами насильства.
У Києві викрали чоловіка й вимагали $50 тисяч вигаданого боргу — затримано п’ятьох підозрюваних
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У Києві правоохоронці затримали зловмисників, які викрали чоловіка та вимагали в нього 50 тисяч доларів вигаданого боргу. Про це повідомляє столична поліція.

З’ясовано, що до вчинення злочину причетні пʼятеро місцевих мешканців віком від 23 до 43 років, а організатором виявився 31-річний уродженець Донецька, який тривалий час проживає у Києві.

Зловмисники заздалегідь домовились про зустріч у кафе із 24-річним колишнім працівником, після чого побили його та силою завели до офісного приміщення, де відібрали сумку з особистими речами, мобільний телефон та наручний годинник.

Надалі ділки під психологічним тиском та погрозами почали вимагати у чоловіка віддати 50 тисяч доларів вигаданого боргу.

Правоохоронці затримали всіх учасників у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України в офісному приміщенні, де проти власної волі утримували потерпілого.

Було проведено низку санкціонованих обшуків за місцями проживання, в автомобілях фігурантів та в офісному приміщенні, де вилучили близько 30 тисяч доларів, комп’ютерну техніку та п’ять елітних автомобілів: BMW, Mercedes, Toyota, Infiniti.

Слідчі повідомили чотирьом фігурантам про підозри за ч. 2 ст. 146 ККУ – незаконне позбавлення волі людини з корисливих мотивів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а організатору – за ч. 4 ст. 189 ККУ – вимагання коштів з погрозою насильства над потерпілим, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

За клопотанням слідчих суд обрав організатору запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою, іншим учасникам — тримання під вартою із правом внесення застави.

 За скоєне підозрюваним загрожує до пʼяти років позбавлення волі, а організатору – до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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