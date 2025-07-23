Під Одесою чоловік намагався втопити собаку у морі

Тварину вдалося врятувати.

Фото: Думська

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В Одеському районі чоловік намагався втопити собаку у морі. Повідомлення про подію надійшло до поліції від очевидців, котрі витягнули знесилену тварину з води. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Попередньо встановлено, що 38-річний чоловік, перебуваючи на пляжі, намагався втопити в морі собаку. Завдяки втручанню небайдужих тварину вдалося врятувати.

Як повідомляє місцеве видання "Думська", нетверезий чоловік 20 хвилин закидав собаку на глибину, нібито "навчаючи плавати". Знесилений пес уже не міг плисти й почав тонути.

Наразі собаку доправили до ветеринарної клініки.

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