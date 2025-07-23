В Узбекистані створять систему на базі ШІ для автоматичної підготовки судових рішень

Узбекистан інтегрує ШІ в судову систему та державні послуги.

Фото: theconversation.com

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В Узбекистані затверджено дорожню карту щодо впровадження технологій штучного інтелекту (ШІ) у понад 60 пріоритетних проектах до кінця 2026 року. Ініціативи охоплять охорону здоров’я, транспорт, комунальні послуги, екологію, промисловість і судову систему, пише kun.uz.

Кабінет Міністрів Узбекистану видав постанову, в якій визначив стратегічні напрями розвитку країни та галузеві проекти з інтеграції штучного інтелекту в державне управління та економіку на 2025–2026 роки.

Ці проекти реалізовуватимуться спільно з низкою міністерств, відомств, медичних і наукових установ, а також представниками приватного сектору. Ініціативи згруповані за такими напрямами, як охорона здоров’я, транспорт і громадська безпека, аерокосмічний моніторинг, екологія, промисловість і державні послуги.

У судовій системі буде розроблено модуль юридичної допомоги, який допомагатиме громадянам розраховувати судові витрати та отримувати базову юридичну консультацію.

Також буде створено платформу для аналізу нормативних документів для громадян, адвокатів, суддів і прокурорів. Вона включатиме систему транскрипції судових засідань узбецькою мовою з діаризацією (поділом голосів).

Інші заплановані застосування ШІ включають:

– Модель для підвищення точності супутникових зображень

– Системи моніторингу для водіїв громадського транспорту та вантажного транспорту (наприклад, сонливість, використання телефону)

– Інструменти комп’ютерного зору для виявлення незначних правопорушень, таких як куріння або перехід дороги в недозволеному місці

– Системи ШІ для автоматичного виявлення порушень правил дорожнього руху, скоєних водіями електросамокатів

– Модулі для розрахунку юридичних витрат і допомоги громадянам із правовими запитами

– Система на базі ШІ для автоматичної підготовки судових рішень

– Платформа аналізу юридичних документів для використання громадянами та фахівцями у сфері права

– Удосконалення UzFace для виявлення незаконного викидання сміття

– Ідентифікація людини за одягом, кольором волосся або предметами в руках із використанням комп’ютерного зору.

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