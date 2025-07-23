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В Узбекистане создадут систему на базе ИИ для автоматической подготовки судебных решений

18:36, 23 июля 2025
Узбекистан интегрирует ИИ в судебную систему и государственные услуги.
В Узбекистане создадут систему на базе ИИ для автоматической подготовки судебных решений
Фото: theconversation.com
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В Узбекистане утверждена дорожная карта по внедрению технологий искусственного интеллекта (ИИ) в более чем 60 приоритетных проектах до конца 2026 года. Инициативы охватят здравоохранение, транспорт, коммунальные услуги, экологию, промышленность и судебную систему, пишет kun.uz.

Кабинет Министров Узбекистанка издал постановление, в котором определил стратегические направления развития страны и отраслевые проекты по интеграции искусственного интеллекта в государственное управление и экономику на 2025–2026 годы.

Эти проекты будут реализованы совместно с рядом министерств, ведомств, медицинских и научных учреждений, а также представителями частного сектора. Инициативы сгруппированы по таким направлениям, как здравоохранение, транспорт и общественная безопасность, аэрокосмический мониторинг, экология, промышленность и государственные услуги.

 В судебной системе будет разработан модуль юридической помощи, который поможет гражданам рассчитать судебные издержки и получить базовую юридическую консультацию.

Также будет создана платформа для анализа нормативных документов для граждан, адвокатов, судей и прокуроров. Она будет включать систему транскрибации судебных заседаний на узбекском языке с диаризацией (разделением голосов).

Другие запланированные приложения ИИ включают:

Модель для повышения точности спутниковых изображений

Системы мониторинга для водителей общественного транспорта и грузового транспорта (например, сонливость, использование телефона)

Инструменты компьютерного зрения для выявления незначительных правонарушений, таких как курение или переход дороги в неположенном месте

Системы ИИ для автоматического выявления нарушений правил дорожного движения, совершенных водителями электросамокатов

Модули для расчета юридических расходов и помощи гражданам с правовыми вопросами

Система на базе ИИ для автоматической подготовки судебных решений

Платформа анализа юридических документов для использования гражданами и специалистами в области права

Улучшения UzFace для выявления незаконного выбрасывания мусора

Идентификация человека по одежде, цвету волос или предметам в руках с использованием компьютерного зрения.

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суд искусственный интеллект

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