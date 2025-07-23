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В НАБУ и САП по итогам встречи в Офисе Президента сделали заявление: «Необходимы шаги на уровне закона, которые вернут отмененные парламентом гарантии»

13:42, 23 июля 2025
Ранее в Офисе Президента заявили о встрече с руководством НАБУ и САП, по итогам которой достигнута договоренность конструктивно сотрудничать, но заявление НАБУ и САП звучит менее оптимистично – в нем они подчеркнули необходимость «вернуть отмененные парламентом гарантии».
В НАБУ и САП по итогам встречи в Офисе Президента сделали заявление: «Необходимы шаги на уровне закона, которые вернут отмененные парламентом гарантии»
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НАБУ и САП по итогам встречи с Президентом Владимиром Зеленским, Генпрокурором Русланом Кравченко и другими руководителями правоохранительных органов в Офисе Президента обнародовали совместное заявление. В нем указано, что «принятые накануне законодательные изменения существенно ограничивают независимость НАБУ и САП», а также то, что «об этом подчеркнули руководители обеих институций во время встречи, инициированной Офисом Президента».

«Отныне НАБУ и САП лишены гарантий, которые ранее позволяли им эффективно реализовывать свои задачи и функции в противодействии топ-коррупции. Для восстановления полноценной и независимой работы необходимы четкие и однозначные шаги на уровне закона, которые вернут отмененные парламентом гарантии», – указано в заявлении.

Таким образом, НАБУ и САП негативно оценили принятый законопроект 12414.

В то же время НАБУ и САП «призывают международных партнеров продолжать всесторонне поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией».

Напомним, что ранее Президент Владимир Зеленский сообщил о том, что состоялся откровенный и полезный разговор.

Также он на этой встрече отметил, что уголовные производства не должны длиться годами без законных приговоров, а те, кто работает против Украины, не должны чувствовать себя комфортно и не ощущать неотвратимость наказания.

«Я благодарен всем участникам нашей сегодняшней встречи: СБУ, НАБУ, САП, НАПК, ГБР, МВД, Генеральному прокурору. Спасибо за готовность работать в команде – в команде Украины. И ради интересов Украины. Мы договорились, что все будут работать исключительно конструктивно», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Также он отметил, что были обсуждены необходимые административные, законодательные решения, которые позволят укрепить работу каждой институции, разрешить имеющиеся противоречия, снять угрозы.

«Все будут работать вместе, на политическом уровне поддержим», – указал Президент.

По его словам, на следующей неделе состоится глубокая рабочая встреча по плану общих действий. А через две недели должен быть готов совместный план – какие шаги необходимы и будут реализованы, чтобы укрепить Украину и снять существующие вопросы, обеспечить больше справедливости и реально защитить интересы украинского общества.

Автор: Наталя Мамченко

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НАБУ САП

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