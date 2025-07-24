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Может ли работник перенести или продлить ежегодный отпуск в случае болезни — разъяснение Гоструда

12:44, 24 июля 2025
В случае болезни во время отпуска ее продолжительность может изменяться по листку нетрудоспособности и с согласия с работодателем.
Может ли работник перенести или продлить ежегодный отпуск в случае болезни — разъяснение Гоструда
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Ежегодный отпуск должен быть перенесен на другой период или продлен в случае болезни работника, подтвержденной в установленном порядке, то есть при наличии листка нетрудоспособности. Эту норму статьи 11 Закона Украины «Об отпусках» разъяснили, отвечая на вопрос работника, должностные лица управления инспекционной деятельности в Запорожской области.

В случае переноса ежегодного отпуска новый срок его предоставления устанавливается по соглашению между работником и работодателем.

Если причины, вызвавшие перенос отпуска на другой период, возникли во время его использования, например, работник заболел во время нахождения в ежегодном отпуске, то неиспользованная часть отпуска предоставляется после окончания действия этих причин или по соглашению сторон переносится на другой период.

В последнем случае следует соблюдать требования статьи 12 указанного закона, согласно которой ежегодный отпуск по просьбе работника может быть разделен на части любой продолжительности при условии, что основная его непрерывная часть составит не менее 14 календарных дней.

Инспекторы добавили, что на нормативном уровне не определено, каким образом должно быть оформлено решение о продлении или переносе отпуска, поэтому рекомендовали в таком случае работнику написать заявление, а работодателю — издать соответствующий приказ.

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Гоструда отпуск больничные трудовые отношения

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