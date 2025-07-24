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Чи може працівник перенести або продовжити щорічну відпустку у разі хвороби — роз’яснення Держпраці

12:44, 24 липня 2025
У разі хвороби під час відпустки її тривалість може бути змінена за листком непрацездатності та за згодою з роботодавцем.
Чи може працівник перенести або продовжити щорічну відпустку у разі хвороби — роз’яснення Держпраці
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Щорічна відпустка має бути перенесена на інший період або продовжена в разі хвороби працівника, засвідченої у встановленому порядку, тобто за наявності листка непрацездатності. Цю норму статті 11 Закону України «Про відпустки» роз’яснили, відповідаючи на запитання працівника, посадовці управління інспекційної діяльності у Запорізькій області.

У разі перенесення щорічної відпустки новий термін її надання встановлюється за згодою між працівником і роботодавцем.

Якщо причини, що зумовили перенесення відпустки на інший період, настали під час її використання, наприклад, працівник захворів під час перебування у щорічній відпустці, то її невикористана частина надається після закінчення дії цих причин або за згодою сторін переноситься на інший період.

В останньому випадку слід дотримуватись вимог статті 12 згаданого закону, відповідно до якої, щорічна відпустка на прохання працівника може бути поділена на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.

Інспектори додали, що на нормативному рівні не визначено, в який спосіб має бути оформлене рішення про продовження або перенесення відпустки, тому рекомендували в такому випадку працівнику написати заяву, а роботодавцеві – видати відповідний наказ.

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Держпраці відпустка лікарняні трудові відносини

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