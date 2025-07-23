Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Руслан Кравченко зазначив, що закон 12414 дозволить спростити набір людей до прокуратури – зокрема серед колишніх правоохоронців

13:20, 23 липня 2025
За словами Генпрокурора Руслана Кравченка, можна буде набрати до прокуратури колишніх правоохоронців, що посилить роботу прокуратури.
Руслан Кравченко зазначив, що закон 12414 дозволить спростити набір людей до прокуратури – зокрема серед колишніх правоохоронців
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Під час засідання Тимчасової слідчої комісії 23 липня Генеральний прокурор Руслан Кравченко подякував народним депутатам за внесення до прийнятого закону 12414 норм стосовно спрощення набору прокурорів.

«Дякую народним депутатам, що хоча б зараз, під час війни, можна буде набирати людей на роботу – після інституту, інших правоохоронців, колишніх правоохоронців. Це посилить роботу прокуратури. Можна буде вичищати тих корупціонерів, які знаходяться в лавах систем прокуратури і при цьому набирати людей з новою силою, щоб виконувати наші поставлені завдання», зазначив Руслан Кравченко.

Як писала «Судово-юридична газета», прийнятим 22 липня в цілому як законом законопроектом 12414, який 23 липня вже набув чинності (нині закон 4555-IX), спрощується порядок призначення прокурорів.

1) прокурором Офісу Генерального прокурора, обласної прокуратури може бути призначено:

  • прокурора прокуратури нижчого рівня в порядку переведення без проведення конкурсу, передбаченого статтею 38 цього Закону (наразі стаття 38 передбачає, що переведення до органу прокуратури вищого рівня здійснюється за результатами конкурсу – прим. ред.)
  • а також особу, яка не обіймала посаду прокурора на день набрання чинності цим новим законом. Така особа має відповідати вимогам до кандидата на посаду прокурора прокуратури відповідного рівня, передбаченим статтею 27 закону про прокуратуру (вища освіта, стаж роботи, володіння державною мовою тощо);

2) призначення на посаду прокурора Офісу Генерального прокурора, обласної прокуратури здійснюється на підставі поданої заяви;

3) особи, які не обіймають посаду прокурора, подають документи, передбачені статтею 30 цього Закону;

4) призначення на посаду прокурора осіб, які не обіймають посаду прокурора, здійснюється після проведення спеціальної перевірки у порядку, встановленому Законом України «Про запобігання корупції»

Також Руслан Кравченко повідомив, що 21 липня дав команду відповідному підрозділу з внутрішньої безпеки проводити слідчі дії і «реалізовувати двох прокурорів». «На жаль, підроблені документи, вимагання коштів, я прикривати прокурорів не буду. Будемо реагувати. Обіцяю, що буду діяти особисто», підкреслив він.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ОГП прокуратура Руслан Кравченко

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У НАБУ і САП за підсумками зустрічі в ОП зробили заяву: «Необхідні кроки на рівні закону, які повернуть скасовані парламентом гарантії»

Раніше у Офісі Президента заявили про зустріч з керівництвом НАБУ і САП, за підсумками якої досягнуто домовленості конструктивно співпрацювати, але заява НАБУ і САП звучить менш оптимістично – у ній вони наголосили про необхідність «повернути скасовані парламентом гарантії».

Руслан Кравченко зазначив, що закон 12414 дозволить спростити набір людей до прокуратури – зокрема серед колишніх правоохоронців

За словами Генпрокурора Руслана Кравченка, можна буде набрати до прокуратури колишніх правоохоронців, що посилить роботу прокуратури.

Слідчі зможуть проникати до житла без ухвали слідчого судді у разі необхідності невідкладного вилучення доказів – набув сили закон 12414

Закон 12414 про НАБУ і САП змінює підстави для проникнення до житла без ухвали слідчого судді.

Куратор проектів Резерв+ та Армія+ Катерина Черногоренко звільнилася з Міністерства оборони

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, яка займалася Резерв+, йде з посади.

Резонансні викриття у НАБУ ставлять питання до відкритих Бюро справ проти українського бізнесу

«Спецвикривач» для НАБУ Олександр Кубраков, екс-детектив-НАБУ Рокунь – адвокат «антикорупціонерів» та інші «співпадіння» у справі Сергія Копистирі викликають низку питань

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Боровков
    Дмитро Боровков
    заступник голови Залізничного районного суду м. Львова