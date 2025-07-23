Руслан Кравченко зазначив, що закон 12414 дозволить спростити набір людей до прокуратури – зокрема серед колишніх правоохоронців

За словами Генпрокурора Руслана Кравченка, можна буде набрати до прокуратури колишніх правоохоронців, що посилить роботу прокуратури.

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Під час засідання Тимчасової слідчої комісії 23 липня Генеральний прокурор Руслан Кравченко подякував народним депутатам за внесення до прийнятого закону 12414 норм стосовно спрощення набору прокурорів.

«Дякую народним депутатам, що хоча б зараз, під час війни, можна буде набирати людей на роботу – після інституту, інших правоохоронців, колишніх правоохоронців. Це посилить роботу прокуратури. Можна буде вичищати тих корупціонерів, які знаходяться в лавах систем прокуратури і при цьому набирати людей з новою силою, щоб виконувати наші поставлені завдання», зазначив Руслан Кравченко.

Як писала «Судово-юридична газета», прийнятим 22 липня в цілому як законом законопроектом 12414, який 23 липня вже набув чинності (нині закон 4555-IX), спрощується порядок призначення прокурорів.

1) прокурором Офісу Генерального прокурора, обласної прокуратури може бути призначено:

прокурора прокуратури нижчого рівня в порядку переведення без проведення конкурсу, передбаченого статтею 38 цього Закону (наразі стаття 38 передбачає, що переведення до органу прокуратури вищого рівня здійснюється за результатами конкурсу – прим. ред.)

а також особу, яка не обіймала посаду прокурора на день набрання чинності цим новим законом. Така особа має відповідати вимогам до кандидата на посаду прокурора прокуратури відповідного рівня, передбаченим статтею 27 закону про прокуратуру (вища освіта, стаж роботи, володіння державною мовою тощо);

2) призначення на посаду прокурора Офісу Генерального прокурора, обласної прокуратури здійснюється на підставі поданої заяви;

3) особи, які не обіймають посаду прокурора, подають документи, передбачені статтею 30 цього Закону;

4) призначення на посаду прокурора осіб, які не обіймають посаду прокурора, здійснюється після проведення спеціальної перевірки у порядку, встановленому Законом України «Про запобігання корупції»

Також Руслан Кравченко повідомив, що 21 липня дав команду відповідному підрозділу з внутрішньої безпеки проводити слідчі дії і «реалізовувати двох прокурорів». «На жаль, підроблені документи, вимагання коштів, я прикривати прокурорів не буду. Будемо реагувати. Обіцяю, що буду діяти особисто», підкреслив він.

Автор: Наталя Мамченко

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