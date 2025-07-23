Руслан Кравченко отметил, что закон 12414 позволит упростить набор людей в прокуратуру – в том числе среди бывших правоохранителей

Во время заседания Временной следственной комиссии 23 июля Генеральный прокурор Руслан Кравченко поблагодарил народных депутатов за внесение в принятый закон 12414 норм относительно упрощения набора прокуроров.
«Благодарю народных депутатов, что хотя бы сейчас, во время войны, можно будет набирать людей на работу – после института, других правоохранителей, бывших правоохранителей. Это усилит работу прокуратуры. Можно будет вычищать тех коррупционеров, которые находятся в рядах систем прокуратуры, и при этом набирать людей с новой силой, чтобы выполнять наши поставленные задачи», – отметил Руслан Кравченко.
Как писала «Судебно-юридическая газета», принятым 22 июля в целом как законом законопроектом 12414, который 23 июля уже вступил в силу (ныне закон 4555-IX), упрощается порядок назначения прокуроров.
- Прокурор прокуратуры низшего уровня в порядке перевода без проведения конкурса, предусмотренного статьей 38 этого Закона (сейчас статья 38 предусматривает, что перевод в орган прокуратуры высшего уровня осуществляется по результатам конкурса – прим. ред.).
- А также лицо, не занимавшее должность прокурора на день вступления в силу этого нового закона. Такое лицо должно соответствовать требованиям к кандидату на должность прокурора прокуратуры соответствующего уровня, предусмотренным статьей 27 закона о прокуратуре (высшее образование, стаж работы, владение государственным языком и т.д.).
Также Руслан Кравченко сообщил, что 21 июля дал команду соответствующему подразделению по внутренней безопасности проводить следственные действия и «реализовывать двух прокуроров». «К сожалению, подделанные документы, вымогательство средств, я прикрывать прокуроров не буду. Будем реагировать. Обещаю, что буду действовать лично», – подчеркнул он.
Автор: Наталя Мамченко
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