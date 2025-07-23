Руслан Кравченко отметил, что закон 12414 позволит упростить набор людей в прокуратуру – в том числе среди бывших правоохранителей

По словам Генпрокурора Руслана Кравченко, можно будет набрать в прокуратуру бывших правоохранителей, что усилит работу прокуратуры.

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Во время заседания Временной следственной комиссии 23 июля Генеральный прокурор Руслан Кравченко поблагодарил народных депутатов за внесение в принятый закон 12414 норм относительно упрощения набора прокуроров.

«Благодарю народных депутатов, что хотя бы сейчас, во время войны, можно будет набирать людей на работу – после института, других правоохранителей, бывших правоохранителей. Это усилит работу прокуратуры. Можно будет вычищать тех коррупционеров, которые находятся в рядах систем прокуратуры, и при этом набирать людей с новой силой, чтобы выполнять наши поставленные задачи», – отметил Руслан Кравченко.

Как писала «Судебно-юридическая газета», принятым 22 июля в целом как законом законопроектом 12414, который 23 июля уже вступил в силу (ныне закон 4555-IX), упрощается порядок назначения прокуроров.

Прокурором Офиса Генерального прокурора, областной прокуратуры может быть назначен:

- Прокурор прокуратуры низшего уровня в порядке перевода без проведения конкурса, предусмотренного статьей 38 этого Закона (сейчас статья 38 предусматривает, что перевод в орган прокуратуры высшего уровня осуществляется по результатам конкурса – прим. ред.).

- А также лицо, не занимавшее должность прокурора на день вступления в силу этого нового закона. Такое лицо должно соответствовать требованиям к кандидату на должность прокурора прокуратуры соответствующего уровня, предусмотренным статьей 27 закона о прокуратуре (высшее образование, стаж работы, владение государственным языком и т.д.).

Назначение на должность прокурора Офиса Генерального прокурора, областной прокуратуры осуществляется на основании поданного заявления. Лица, не занимающие должность прокурора, подают документы, предусмотренные статьей 30 этого Закона. Назначение на должность прокурора лиц, не занимающих должность прокурора, осуществляется после проведения специальной проверки в порядке, установленном Законом Украины «О предотвращении коррупции».

Также Руслан Кравченко сообщил, что 21 июля дал команду соответствующему подразделению по внутренней безопасности проводить следственные действия и «реализовывать двух прокуроров». «К сожалению, подделанные документы, вымогательство средств, я прикрывать прокуроров не буду. Будем реагировать. Обещаю, что буду действовать лично», – подчеркнул он.

Автор: Наталя Мамченко

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