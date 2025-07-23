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Налоговая разъяснила, являются ли плательщиками туристического сбора физические лица – иностранцы, прибывшие в командировку

21:00, 23 июля 2025
Иностранцы, прибывшие в командировку или временно размещаемые в местах проживания и не имеющие статуса резидента, являются плательщиками туристического сбора.
Налоговая разъяснила, являются ли плательщиками туристического сбора физические лица – иностранцы, прибывшие в командировку
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Налоговая служба в Одесской области информирует, являются ли плательщиками туристического сбора физические лица – иностранцы, прибывшие в командировку.

Отмечается, что согласно п.п. 268.2.1 п. 268.2 ст. 268 Налогового кодекса от 2 декабря 2010 года № 2755-VI с изменениями и дополнениями, плательщиками сбора являются граждане Украины, иностранцы, а также лица без гражданства, которые прибывают на территорию административно-территориальной единицы, на которой действует решение сельского, поселкового, городского совета об установлении туристического сбора, и временно размещаются в местах проживания (ночлега), определенных п.п. 268.5.1 п. 268.5 ст. 268 НКУ.

В соответствии с п.п. 268.5.1 п. 268.5 ст. 268 НКУ, взимание туристического сбора может осуществляться за временное размещение в таких местах проживания (ночлега):

а) гостиницы, кемпинги, мотели, общежития для приезжих, хостелы, дома отдыха, туристические базы, горные приюты, лагеря отдыха, пансионаты и другие учреждения гостиничного типа, санаторно-курортные учреждения;

б) жилой дом, пристройка к жилому дому, квартира, коттедж, комната, садовый дом, дачный дом, любые другие объекты, используемые для временного проживания (ночлега).

Подпунктом 268.2.2 п. 268.2 ст. 268 НКУ установлено, что плательщиками сбора не могут быть, в частности, лица, определённые в п.п. «в» п.п. 14.1.213 п. 14.1 ст. 14 НКУ, которые прибыли в командировку или временно размещаются в местах проживания (ночлега), указанных в п.п. «б» п.п. 268.5.1 п. 268.5 ст. 268 НКУ, которые принадлежат физическим лицам на праве собственности или на праве пользования по договору найма.

При этом п.п. «в» п.п. 14.1.213 п. 14.1 ст. 14 НКУ определяет, что физическое лицо – резидент — это физическое лицо, имеющее место проживания в Украине.

Если физическое лицо имеет место проживания также в иностранном государстве, оно считается резидентом, если имеет постоянное место проживания в Украине; если также имеет постоянное место проживания в иностранном государстве, оно считается резидентом, если имеет более тесные личные или экономические связи (центр жизненных интересов) в Украине. Если невозможно определить государство, в котором лицо имеет центр жизненных интересов, либо если лицо не имеет постоянного места проживания ни в одном из государств, оно считается резидентом, если пребывает в Украине не менее 183 дней (включая дни приезда и отъезда) в течение периода или периодов налогового года.

Достаточным (но не исключительным) основанием для определения центра жизненных интересов физического лица является постоянное место проживания членов его семьи либо его регистрация как субъекта предпринимательской деятельности.

Если невозможно определить резидентский статус физического лица, используя вышеуказанные положения п.п. «в» п.п. 14.1.213 п. 14.1 ст. 14 НКУ, физическое лицо считается резидентом, если оно является гражданином Украины.

Если физическое лицо является лицом без гражданства и на него не распространяются положения абзацев первого — четвёртого п.п. «в» п.п. 14.1.213 п. 14.1 ст. 14 НКУ, его статус определяется в соответствии с нормами международного права.

Достаточным основанием для признания лица резидентом является его самостоятельное определение основного места проживания на территории Украины в порядке, установленном НКУ, либо его регистрация как самозанятого лица.

Согласно ст. 29 Гражданского кодекса Украины от 16 января 2003 года № 435-IV с изменениями и дополнениями, местом проживания физического лица является жильё, в котором оно проживает постоянно или временно.

В то же время постоянное место проживания может быть подтверждено паспортом гражданина Украины или паспортным документом, выданным уполномоченными государственными органами Украины или другого государства либо уставными организациями ООН документом, подтверждающим гражданство, удостоверяющим личность предъявителя, дающим право на въезд или выезд из государства и признанным Украиной (ст. 1 разд. I Закона Украины от 16 апреля 1991 года № 959-XII «О внешнеэкономической деятельности» с изменениями и дополнениями, ст. 3 Закона Украины от 11 декабря 2003 года № 1382-IV «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине» с изменениями, п. 9 ст. 2 Закона Украины от 5 ноября 2021 года № 1871-IX «О предоставлении публичных (электронных публичных) услуг по декларированию и регистрации места проживания в Украине», п. 16 части первой ст. 1 Закона Украины от 22 сентября 2011 года № 3773-VI «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» с изменениями и дополнениями).

Учитывая изложенное, физические лица – иностранцы, прибывшие в командировку и не имеющие статуса резидента, являются плательщиками туристического сбора.

В то же время не могут быть плательщиками туристического сбора физические лица – иностранцы, которые имеют статус резидента в определении п.п. «в» п.п. 14.1.213 п. 14.1 ст. 14 НКУ, и прибыли в командировку или временно размещаются в местах проживания (ночлега), указанных в п.п. «б» п.п. 268.5.1 п. 268.5 ст. 268 НКУ, которые принадлежат физическим лицам на праве собственности или на праве пользования по договору найма.

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налоговая

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