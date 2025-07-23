В Украине изменили правила перевозки животных в поездах: что разрешено

Теперь большие собаки могут путешествовать в любых вагонах, разрешены мягкие переноски, а служебные собаки военных будут ездить бесплатно.

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Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры обновило правила перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом — изменения касаются, в частности, условий поездок с домашними животными.

Согласно новым правилам:

Крупные собаки (выше 45 см в холке) теперь могут ездить в любом типе вагонов, включая СВ, РИЦ и Интерсити+, если пассажир выкупил все места в соответствующем купе или блоке сидений.

Служебные собаки военнослужащих могут путешествовать бесплатно в любом вагоне — при условии, что они в наморднике и на поводке.

Переноски для мелких животных больше не обязательно должны быть жесткими — разрешается использовать рюкзаки, сумки или другие контейнеры с водонепроницаемым впитывающим дном.

Мелкие животные (включая собак до 45 см в холке) могут находиться в купе без переноски, если выкуплены все места.

Во всех случаях пассажир должен иметь ветеринарные документы, билет на животное, а также поводок и намордник для крупных собак. В случае аллергии или дискомфорта у других пассажиров, поездная бригада должна помочь с пересадкой в пределах поезда.

Обновленные правила уже вступили в силу.

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