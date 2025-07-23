В Израиле адвокат подал иск против создателей ChatGPT — отказались предоставлять собранные данные о нем

Адвокат хотел узнать в OpenAI, какие данные ChatGPT сохраняет о нем и как они используются, но компания не предоставила эту информацию.

Фото: wired.com

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В Израиле адвокат Гай Офир, занимающийся правовыми аспектами в сфере технологий и искусственного интеллекта, подал иск против компании OpenAI, создателя ChatGPT, утверждая, что та отказывается сообщить ему, какую информацию она хранит о нем, пишет Vesty.co.il.

Адвокат хотел узнать, какие данные ChatGPT сохраняет о нем и как используется эта информация. Он отправил несколько писем в OpenAI с просьбой предоставить весь собранный компанией материал, включая запросы третьих лиц, но, по его утверждению, получил лишь сухой ответ с инструкциями, как найти историю своих собственных запросов в чате.

«Уже около года я замечаю, что часть клиентов приходят ко мне после того, как им рекомендовал меня ChatGPT, - рассказал адвокат. - Сначала это льстило, было приятно знать, что искусственный интеллект советует меня в моей профессиональной сфере. Но затем я начал думать, что если он рекомендует в одних случаях - возможно, в других не рекомендует, или даже критикует меня. Причем, неясно, справедливая ли эта критика или нет - в силу случающихся «глюков» ИИ. Закон о защите частной информации в Израиле дает каждому человеку право на доступ к информации, которая собирается о нем в базах данных. Поэтому я обратился в компанию OpenAI с просьбой получить материалы, собранные, изученные и исследованные обо мне через ChatGPT».

«Компания прислала мне только историю моих запросов, но не раскрыла, какая информация была собрана и изучена обо мне, несмотря на многочисленные обращения. Этот иск подан с целью реализовать это право и проложить дорогу не только для себя, но и для других. Я надеюсь, что суд обеспечит реализацию этого права. Если нужно, мы будем обращаться во все инстанции, вплоть до Верховного суда», - добавил Гай Офир.

Иск был подан на этой неделе в мировой суд в Тель-Авиве. В нем утверждается, что ответчик, компания OpenAI, сохраняет информацию о людях, но не предоставляет ее пользователям в прозрачной форме по требованию.

Адвокат Офир попросил суд обязать компанию предоставить ему всю информацию, собранную о нем через платформу ChatGPT. Адвокат указал, что в своем первом письме, отправленном компании в июне 2025 года, он уведомил ответчика, что в соответствии с израильским законодательством он имеет право получить в цифровой форме все данные, собранные о нем в базах данных компании. Через несколько дней после обращения компания ответила по электронной почте, пояснив, что «можно подать запрос на полный экспорт данных учетной записи, включая переписку, через «портал конфиденциальности», куда и нужно обращаться.

Однако, по утверждению адвоката Офира, «в ответе компании содержалась лишь возможность просмотреть историю пользовательских запросов в чате, то есть истцу предоставили доступ только к prompt-ам - командам, вопросам или инструкциям, которые он сам ввел. Это крайне неполные данные, поскольку истец убежден, что в распоряжении компании есть гораздо более обширная информация о нем».

Так как представленная информация истца не удовлетворила, он вновь обратился к компании и пояснил, что присланные материалы включают лишь созданные им самим поисковые запросы в их системе. Он подчеркнул, что просил предоставить всю информацию, собранную о нем - не только по результатам его собственных действий, но и в ходе запросов других пользователей, процессов машинного обучения и любых иных механизмов, с помощью которых собирались данные.

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