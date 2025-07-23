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ГБР расследует падение французского истребителя Mirage-2000 на Волыни: что уже известно

12:54, 23 июля 2025
На Волыни упал истребитель Mirage-2000: ГБР выясняет обстоятельства.
ГБР расследует падение французского истребителя Mirage-2000 на Волыни: что уже известно
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Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту падения истребителя Mirage-2000, произошедшего вечером 22 июля на одном из аэродромов Волынской области во время выполнения боевого полетного задания.

Сразу после получения сообщения о происшествии на место прибыли следователи и оперативники Территориального управления ГБР во Львове. Для оперативного, всестороннего и объективного установления обстоятельств создана специальная следственная группа из числа наиболее опытных сотрудников львовского управления и Центрального аппарата ГБР, обладающих практикой расследования авиационных катастроф.

По предварительным данным, после взлета пилот сообщил о критическом отказе электроники. Самолет упал на безлюдную территорию и затонул в затопленной воронке среди болотистой местности. Благодаря профессиональным действиям пилота удалось избежать жертв и разрушений на земле. Военный летчик успел катапультироваться — его оперативно обнаружили спасатели, состояние оценивается как стабильное.

Инцидент квалифицирован по ч. 2 ст. 416 УК Украины — нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее катастрофу.

Следователи уже осмотрели место происшествия, изъяли служебную документацию и другие вещественные доказательства, допросили свидетелей. В ближайшее время запланированы технические экспертизы, расшифровка данных бортового самописца, а также допросы должностных лиц.

Отдельное внимание уделяется техническому состоянию самолета, соблюдению регламентов подготовки к полету и эффективности контроля со стороны командования. Параллельно проводится служебное расследование в воинской части.

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военные ГБР

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