Куратор проектов «Резерв+» и «Армия+» Катерина Черногоренко уволилась из Министерства обороны

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Катерина Черногоренко, которая занималась проектами «Резерв+», «Армия+» и другими, уходит с должности. Об этом она сообщила сама.
«Почти два года имела честь возглавлять направление цифровизации Министерства обороны Украины. Самая сложная и ответственная работа в моей жизни. Самая крутая команда, которая не боялась никаких вызовов, генерировала новые идеи, воплощала совершенно иной подход в трансформации сервисов.
Мы не цифровизировали хаос. Мы создавали инструменты, которые усиливают оборону, дают эффективность, человечность и свободу выбора», — отметила она.
Среди главных, по ее мнению, достижений она назвала следующие:
Резерв+
«Более четырех с половиной миллионов пользователей. Обновление данных без ТЦК, электронный военный документ, который всегда под рукой.
Онлайн-отсрочки, электронные направления на ВВК — вместо «приходите завтра, сегодня ТЦК уже не принимает».
Персонализированный рекрутинг и сто десять тысяч откликов на вакансии в Силах обороны», — считает она.
Армия+
«Более 840 тысяч военнослужащих присоединились.
Электронные рапорты в несколько кликов — вместо поездок на десятки километров и «перепиши, неправильный отступ».
Онлайн-обучение на различные темы: от БПЛА — до противодействия ИПСО.
Первые за 34 года независимости опросы военных онлайн.
Программа «Плюсы» как новая культура благодарности военным: 9 бизнесов — и 260 миллионов гривен сэкономлено.
Возможность без очереди записаться на брак онлайн», — отметила она.
Разблокированные переводы военных
«Это моя любимая услуга. Порой надо было звонить командирам и просить отпускать людей: и таким иногда бывает внедрение.
Более сорока двух тысяч военнослужащих сменили место службы через приложение. Это люди, которые не ушли в СЗЧ — они усилили те подразделения, где были нужны», — подчеркнула Черногоренко.
Космическая программа
«Создали Управление космической политики и целевую оборонную программу — для развития спутниковой связи, разведки и систем раннего предупреждения ракетных угроз.
Военному космосу — быть. И Минобороны должно быть лидером в этом», — добавила Черногоренко.
Автор: Наталя Мамченко
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