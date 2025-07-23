Куратор проектов «Резерв+» и «Армия+» Катерина Черногоренко уволилась из Министерства обороны

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Катерина Черногоренко, которая занималась «Резерв+», покидает свой пост.

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Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Катерина Черногоренко, которая занималась проектами «Резерв+», «Армия+» и другими, уходит с должности. Об этом она сообщила сама.

«Почти два года имела честь возглавлять направление цифровизации Министерства обороны Украины. Самая сложная и ответственная работа в моей жизни. Самая крутая команда, которая не боялась никаких вызовов, генерировала новые идеи, воплощала совершенно иной подход в трансформации сервисов.

Мы не цифровизировали хаос. Мы создавали инструменты, которые усиливают оборону, дают эффективность, человечность и свободу выбора», — отметила она.

Среди главных, по ее мнению, достижений она назвала следующие:

Резерв+

«Более четырех с половиной миллионов пользователей. Обновление данных без ТЦК, электронный военный документ, который всегда под рукой.

Онлайн-отсрочки, электронные направления на ВВК — вместо «приходите завтра, сегодня ТЦК уже не принимает».

Персонализированный рекрутинг и сто десять тысяч откликов на вакансии в Силах обороны», — считает она.

Армия+

«Более 840 тысяч военнослужащих присоединились.

Электронные рапорты в несколько кликов — вместо поездок на десятки километров и «перепиши, неправильный отступ».

Онлайн-обучение на различные темы: от БПЛА — до противодействия ИПСО.

Первые за 34 года независимости опросы военных онлайн.

Программа «Плюсы» как новая культура благодарности военным: 9 бизнесов — и 260 миллионов гривен сэкономлено.

Возможность без очереди записаться на брак онлайн», — отметила она.

Разблокированные переводы военных

«Это моя любимая услуга. Порой надо было звонить командирам и просить отпускать людей: и таким иногда бывает внедрение.

Более сорока двух тысяч военнослужащих сменили место службы через приложение. Это люди, которые не ушли в СЗЧ — они усилили те подразделения, где были нужны», — подчеркнула Черногоренко.

Боевая система DELTA

DOT-Chain

Борьба с бюрократией

Космическая программа

«Создали Управление космической политики и целевую оборонную программу — для развития спутниковой связи, разведки и систем раннего предупреждения ракетных угроз.

Военному космосу — быть. И Минобороны должно быть лидером в этом», — добавила Черногоренко.

Киберзащита

Международное сотрудничество

Автор: Наталя Мамченко

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