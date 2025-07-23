Екатерина Черногоренко покидает должность заместителя министра обороны по цифровизации

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила о завершении работы на этом посту. Она поблагодарила команду и партнеров и подытожила, что удалось сделать за период работы.
«Почти два года имела честь возглавлять направление цифровизации Минобороны. Самая сложная и ответственная работа в моей жизни. Самая крутая команда, которая не боялась никаких вызовов, генерировала новые идеи, олицетворяла совершенно другой подход в трансформацию сервисов. Мы не цифровизировали хаос. Мы создавали инструменты, усиливающие оборону, обеспечивающие эффективность, человечность и свободу выбора», – рассказала Черногоренко.
Среди ключевых результатов работы она выделила следующее:
Резерв+
Понад чотири з половиною мільйони користувачів. Оновлення даних без ТЦК, електронний військовий документ, який завжди під рукою.
Онлайн-відстрочки, електронні направлення на ВЛК.
Персоналізований рекрутинг і сто десять тисяч відгуків на вакансії в Силах оборони.
Армія+
Понад 840 тисяч військовослужбовців приєднались.
Електронні рапорти у декілька кліків — замість поїздок на десятки кілометрів і «перепиши, неправильний відступ».
Онлайн-навчання на різні теми: від БпЛА — до протидії ІПСО.
Розблоковані переведення військових
Понад сорок дві тисячі військовослужбовців змінили місце служби через застосунок.
Бойова система DELTA
Впровадили систему в усіх підрозділах Сил оборони і безпеки
А ще інтегрували в неї ШІ — платформу Avengers, яка ідентифікує ворожі цілі на відео за секунди. DELTA зросла з 5 модулів до 11.
DOT-Chain
У 4 рази швидша доставка продуктів харчування в ЗСУ. На її базі — маркетплейс зброї під потреби підрозділів.
Боротьба з бюрократією
Мінус 16 паперових журналів. 12 журналів особового складу — об'єднали в один електронний.
Космічна програма
Створили Управління космічної політики та цільову оборонну програму — для розвитку супутникового зв’язку, розвідки та систем раннього попередження ракетних загроз.
Кіберзахист
Запустили Центр реагування на кіберінциденти.
Впровадили моніторинг загроз 24/7.
У 2024-му — понад 5000 успішно розслідуваних атак.
Міжнародна співпраця
У межах ІТ-коаліції залучили від партнерів 1,1 млрд євро на розвиток військової IT-інфраструктури.
Завдяки Коаліції дронів — понад 2 млрд євро допомоги дронами і коштами на їхню закупівлю.
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