Екатерина Черногоренко покидает должность заместителя министра обороны по цифровизации

Екатерина Черногоренко отметила, что около двух лет возглавляла направление цифровизации Минобороны и рассказала, что удалось сделать за этот период.

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Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила о завершении работы на этом посту. Она поблагодарила команду и партнеров и подытожила, что удалось сделать за период работы.

«Почти два года имела честь возглавлять направление цифровизации Минобороны. Самая сложная и ответственная работа в моей жизни. Самая крутая команда, которая не боялась никаких вызовов, генерировала новые идеи, олицетворяла совершенно другой подход в трансформацию сервисов. Мы не цифровизировали хаос. Мы создавали инструменты, усиливающие оборону, обеспечивающие эффективность, человечность и свободу выбора», – рассказала Черногоренко.

Среди ключевых результатов работы она выделила следующее:

Резерв+

Понад чотири з половиною мільйони користувачів. Оновлення даних без ТЦК, електронний військовий документ, який завжди під рукою.

Онлайн-відстрочки, електронні направлення на ВЛК.

Персоналізований рекрутинг і сто десять тисяч відгуків на вакансії в Силах оборони.

Армія+

Понад 840 тисяч військовослужбовців приєднались.

Електронні рапорти у декілька кліків — замість поїздок на десятки кілометрів і «перепиши, неправильний відступ».

Онлайн-навчання на різні теми: від БпЛА — до протидії ІПСО.

Розблоковані переведення військових

Понад сорок дві тисячі військовослужбовців змінили місце служби через застосунок.

Бойова система DELTA

Впровадили систему в усіх підрозділах Сил оборони і безпеки

А ще інтегрували в неї ШІ — платформу Avengers, яка ідентифікує ворожі цілі на відео за секунди. DELTA зросла з 5 модулів до 11.

DOT-Chain

У 4 рази швидша доставка продуктів харчування в ЗСУ. На її базі — маркетплейс зброї під потреби підрозділів.

Боротьба з бюрократією

Мінус 16 паперових журналів. 12 журналів особового складу — об'єднали в один електронний.

Космічна програма

Створили Управління космічної політики та цільову оборонну програму — для розвитку супутникового зв’язку, розвідки та систем раннього попередження ракетних загроз.

Кіберзахист

Запустили Центр реагування на кіберінциденти.

Впровадили моніторинг загроз 24/7.

У 2024-му — понад 5000 успішно розслідуваних атак.

Міжнародна співпраця

У межах ІТ-коаліції залучили від партнерів 1,1 млрд євро на розвиток військової IT-інфраструктури.

Завдяки Коаліції дронів — понад 2 млрд євро допомоги дронами і коштами на їхню закупівлю.

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