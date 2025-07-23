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«Договорились, что все будут работать исключительно конструктивно»: Владимир Зеленский провел совещание совместно с руководителями НАБУ и САП

12:30, 23 июля 2025
В совещании с Президентом приняли участие руководители НАБУ и САП Семен Кривонос и Александр Клименко.
«Договорились, что все будут работать исключительно конструктивно»: Владимир Зеленский провел совещание совместно с руководителями НАБУ и САП
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Президент Владимир Зеленский провел широкое совещание, в котором приняли участие, в частности, директор НАБУ Семен Кривонос и глава САП Александр Клименко, а также Генпрокурор Руслан Кравченко.

Напомним, что 22 июля Зеленский подписал законопроект 12414, который существенно меняет баланс полномочий НАБУ и САП.

«Собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов, был также Генеральный прокурор.

Очень нужная встреча, откровенный и полезный разговор, который действительно помогает. У нас всех общий враг – российские оккупанты, и защита Украинского государства предполагает достаточную силу правоохранительной и антикоррупционной систем, а значит – реальное ощущение справедливости.

Уголовные производства не должны длиться годами без законных приговоров, а те, кто работает против Украины, не должны чувствовать себя комфортно и не ощущать, что такое неотвратимость наказания.

Я благодарен всем участникам нашей сегодняшней встречи: СБУ, НАБУ, САП, НАПК, ГБР, МВД, Генеральному прокурору. Спасибо за готовность работать в команде – в команде Украины. И ради интересов Украины.

Мы договорились, что все будут работать исключительно конструктивно.

Все мы слышим, что говорит общество. Видим, чего ожидают люди от государственных институтов для обеспечения справедливости и эффективности каждого института. Обсудили необходимые административные, законодательные решения, которые позволят укрепить работу каждого института, разрешить имеющиеся противоречия, снять угрозы. Все будут работать вместе, на политическом уровне поддержим.

Договорились, что на следующей неделе будет глубокая рабочая встреча по плану общих действий. А через две недели должен быть готов общий план – какие шаги необходимы и будут реализованы, чтобы укрепить Украину и снять имеющиеся вопросы, дать больше справедливости и реально защитить интересы украинского общества», – подчеркнул Президент.

Автор: Наталя Мамченко

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НАБУ САП Владимир Зеленский

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