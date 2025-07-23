Следователи смогут проникать в жилище без определения следственного судьи в случае необходимости безотлагательного изъятия доказательств – вступил в силу закон 12414

Закон 12414 о НАБУ и САП изменяет основания для проникновения в жилище без определения следственного судьи.

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Закон, касающийся изменений в полномочиях НАБУ и САП, вступил в силу 23 июля. Напомним, соответствующий законопроект 12414 был принят и подписан 22 июля.

Среди прочего, он изменяет порядок проникновения в жилище без определения следственного судьи.

Так, новым законом первое предложение ч. 3 статьи 233 УПК изложено в следующей редакции:

«Следователь, дознаватель, прокурор имеет право до вынесения определения следственного судьи войти в жилище или другое владение лица только в неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей, предотвращением непосредственной угрозы их здоровью, половой свободе или личной безопасности или с непосредственным преследованием лиц, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных статьями 112, 115–119, 121, 122, 124, 127, 129, 135, 136, 146, 147, 149, 152–156-1, 258, 258-1, 259 Уголовного кодекса Украины, или в случае необходимости безотлагательного изъятия или сохранения доказательств, касающихся таких преступлений.»

Таким образом, следователь, дознаватель, прокурор смогут до вынесения определения следственного судьи войти в жилище или другое владение лица в случае необходимости безотлагательного изъятия или сохранения доказательств, касающихся таких преступлений.

Напомним, до изменений это предложение предусматривало, что следователь, дознаватель, прокурор имеет право до вынесения определения следственного судьи войти в жилище или другое владение лица только в неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и имущества или с непосредственным преследованием лиц, подозреваемых в совершении уголовного правонарушения.

Вместе с тем, остаются второе и другие предложения в ч. 3, касающиеся обязанности постфактум обратиться к следственному судье.

В таком случае прокурор, следователь, дознаватель по согласованию с прокурором обязан немедленно после совершения таких действий обратиться к следственному судье с ходатайством о проведении обыска. Следственный судья рассматривает такое ходатайство согласно требованиям статьи 234 УПК, проверяя, помимо прочего, действительно ли имелись основания для проникновения в жилище или другое владение лица без определения следственного судьи. Если прокурор откажется согласовать ходатайство следователя, дознавателя об обыске или следственный судья откажет в удовлетворении ходатайства об обыске, установленные в результате такого обыска доказательства являются недопустимыми, а полученная информация подлежит уничтожению в порядке, предусмотренном статьей 255 УПК.

Таким образом, после проникновения правоохранители все равно должны будут обратиться к следственному судье за санкционированием их действий.

Автор: Наталя Мамченко

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