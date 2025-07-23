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Украинских военных могут направить на лечение за границу: как это работает

16:47, 23 июля 2025
Защитники и защитницы, которые получили ранения или тяжелые травмы, имеют право на лечение за пределами Украины.
Украинских военных могут направить на лечение за границу: как это работает
Источник фото: АрміяInform
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Защитники и защитницы Украины, получившие ранения или тяжелые травмы во время службы, могут пройти лечение или реабилитацию за рубежом. Направление осуществляется при наличии медицинских показаний и согласия принимающей стороны, сообщили в Минюсте.

Кто имеет право на лечение за границей

На лечение за границу могут быть направлены военнослужащие сил безопасности и обороны, пострадавшие в результате вооруженной агрессии. Основаниями для направления являются:

  • заключение о необходимости лечения за границей;
  • подтверждение от Европейской комиссии или иностранного медучреждения о готовности принять пациента на бесплатной основе.

Инициатором направления выступает медицинское учреждение, где проходит лечение раненый военнослужащий.

Документы, которые подготавливает медучреждение

Медицинское учреждение формирует пакет документов:

  • согласие военнослужащего или его законного представителя на лечение за границей с предоставлением однозначного согласия на обработку персональных данных, касающихся медицинской информации;
  • согласие на обработку и передачу персональных данных иностранным медицинским учреждениям в свободной форме;
  • выписка из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного по форме, утвержденной Минздравом;
  • заключение о необходимости направления на лечение за границей.

Заключение готовится учреждением здравоохранения, в котором защитник или защитница находится на лечении и/или реабилитации, и подписывается руководителем учреждения и лечащим врачом, назначенным руководителем или уполномоченным лицом.

Учреждение, где проходит лечение или реабилитацию защитник, формирует и направляет в государственный орган, входящий в сектор безопасности и обороны, в котором проходит службу военнослужащий, следующие документы:

  • перечень защитников Украины, по которым имеются заключения о необходимости направления на лечение за границей, с указанием диагноза/диагнозов и осложнений согласно НК 025:2021 «Классификатор болезней и связанных проблем здравоохранения»;
  • документы на каждого защитника, по которому есть заключение о необходимости направления.

После получения документов соответствующий государственный орган в течение 3 дней направляет их на рассмотрение Минздрава в электронной форме и готовит разрешения на выезд за границу.

Сколько длится лечение

Срок пребывания на лечении за границей не должен превышать 12 месяцев подряд. Этот срок включает ожидание между операциями и переезды между клиниками.

Что нужно для выезда

Для пересечения границы раненым военнослужащим необходимо иметь:

  • заграничный и внутренний паспорта либо документы, удостоверяющие личность;
    • заключение о необходимости лечения;
    • согласованный Минздравом перечень лиц, которых готовы принять иностранные учреждения здравоохранения.

Выезд разрешается в сопровождении одного из членов семьи первой степени родства (родители, супруг или супруга, дети, в том числе усыновленные).

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