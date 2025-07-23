Украинских военных могут направить на лечение за границу: как это работает

Защитники и защитницы Украины, получившие ранения или тяжелые травмы во время службы, могут пройти лечение или реабилитацию за рубежом. Направление осуществляется при наличии медицинских показаний и согласия принимающей стороны, сообщили в Минюсте.
Кто имеет право на лечение за границей
На лечение за границу могут быть направлены военнослужащие сил безопасности и обороны, пострадавшие в результате вооруженной агрессии. Основаниями для направления являются:
Инициатором направления выступает медицинское учреждение, где проходит лечение раненый военнослужащий.
Документы, которые подготавливает медучреждение
Медицинское учреждение формирует пакет документов:
Заключение готовится учреждением здравоохранения, в котором защитник или защитница находится на лечении и/или реабилитации, и подписывается руководителем учреждения и лечащим врачом, назначенным руководителем или уполномоченным лицом.
Учреждение, где проходит лечение или реабилитацию защитник, формирует и направляет в государственный орган, входящий в сектор безопасности и обороны, в котором проходит службу военнослужащий, следующие документы:
После получения документов соответствующий государственный орган в течение 3 дней направляет их на рассмотрение Минздрава в электронной форме и готовит разрешения на выезд за границу.
Сколько длится лечение
Срок пребывания на лечении за границей не должен превышать 12 месяцев подряд. Этот срок включает ожидание между операциями и переезды между клиниками.
Что нужно для выезда
Для пересечения границы раненым военнослужащим необходимо иметь:
Выезд разрешается в сопровождении одного из членов семьи первой степени родства (родители, супруг или супруга, дети, в том числе усыновленные).
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