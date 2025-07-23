Українських військових можуть направити на лікування за кордон: як це працює

Захисники та захисниці, які зазнали поранень або тяжких травм, мають право на лікування за межами України.

Джерело фото: АрміяInform

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Захисники та захисниці України, які зазнали поранень або тяжких травм під час служби, можуть пройти лікування або реабілітацію за кордоном. Направлення здійснюється за наявності медичних показань та згоди приймаючої сторони, вказали у Мін’юсті.

Хто має право на лікування за кордоном

На закордонне лікування можуть бути направлені військовослужбовці сил безпеки та оборони, які постраждали внаслідок збройної агресії. Підставами для направлення є:

висновок про необхідність лікування за кордоном;

підтвердження від Європейської Комісії або іноземного медзакладу про готовність прийняти особу на безоплатній основі.

Ініціатором направлення виступає медичний заклад, де перебуває поранений військовий.

Документи, які готує медзаклад

Заклад охорони здоров’я формує пакет документів:

згода військовослужбовця або його законного представника на лікування за кордоном з наданням однозначної згоди на обробку персональних даних, що стосуються медичної інформації;

згода на обробку та передачу персональних даних іноземним закладам охорони здоров’я відповідно до законодавства у довільній формі;

виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, затвердженою МОЗ;

висновок про необхідність направлення на лікування за кордон.

Висновок про необхідність направлення на лікування за кордон готується закладом охорони здоров’я, в якому захисник або захисниця перебуває на лікуванні та/або реабілітації, і підписується керівником закладу та лікуючим лікарем, визначеним керівником цього закладу або уповноваженою на прийняття відповідних рішень особою.

Заклад, в якому захисник або захисниця перебуває на лікуванні або реабілітації, формує та надсилає до державного органу, що входить до складу сектору безпеки і оборони, в якому проходить службу захисник України такі документи:

перелік захисників України, щодо яких наявні висновки про необхідність направлення на лікування за кордон, із зазначенням діагнозу/діагнозів та ускладнень відповідно до НК 025:2021 «Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я»;

документи на кожного захисника України, щодо якого наявний висновок про необхідність направлення на лікування за кордон.

Після отримання документів, відповідний державний орган протягом 3 днів надсилає на розгляд МОЗ в електронній формі лист-направлення з копіями документів та готує дозволи на виїзд за кордон.

Скільки триває лікування

Тривалість перебування за кордоном не повинна перевищувати 12 місяців. Цей строк включає очікування між операціями та переїзди між клініками.

Що потрібно для виїзду

Для перетину кордону пораненим військовослужбовцям необхідно мати:

закордонний та внутрішній паспорти або документи, що засвідчують особу;

висновок про необхідність лікування;

погоджений МОЗ перелік осіб, яких приймають закордонні заклади охорони здоров’я.

Виїзд дозволяється разом з одним членом родини першого ступеня споріднення (батьки, подружжя, діти, зокрема усиновлені).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.