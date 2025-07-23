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Слідчі зможуть проникати до житла без ухвали слідчого судді у разі необхідності невідкладного вилучення доказів – набув сили закон 12414

13:00, 23 липня 2025
Закон 12414 про НАБУ і САП змінює підстави для проникнення до житла без ухвали слідчого судді.
Слідчі зможуть проникати до житла без ухвали слідчого судді у разі необхідності невідкладного вилучення доказів – набув сили закон 12414
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Закон стосовно змін у повноваженнях НАБУ і САП 23 липня набув чинності. Нагадаємо, відповідний законопроект 12414 був прийнятий та підписаний 22 липня.

Серед іншого, він змінює порядок проникнення до житла без ухвали слідчого судді.

Так, новим законом перше речення ч. 3 статті 233 КПК викладено у такій редакції.

«Слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя людей, запобіганням безпосередній загрозі їхньому здоров’ю, статевій свободі чи особистій безпеці або з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених статтями 112, 115–119, 121, 122, 124, 127, 129, 135, 136, 146, 147, 149, 152–156-1, 258, 258-1, 259 Кримінального кодексу України, або у разі необхідності невідкладного вилучення чи збереження доказів, що стосуються таких злочинів.

Таким чином, слідчий, дізнавач, прокурор зможуть до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи у разі необхідності невідкладного вилучення чи збереження доказів, що стосуються таких злочинів

Нагадаємо, до змін це речення передбачало, що слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення.

Разом з тим, залишається друге та інші речення в ч. 3, які стосуються обов’язку постфактум звернутися до слідчого судді.

У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов’язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 КПК, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого, дізнавача про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 КПК.

Таким чином, після проникнення все одно правоохоронці повинні будуть звернутися до слідчого судді за санкціонуванням їхніх дій.   

Автор: Наталя Мамченко

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НАБУ закон САП слідчий

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