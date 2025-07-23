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Катерина Черногоренко залишає посаду заступниці міністра оборони по цифровізації

12:35, 23 липня 2025
Катерина Черногоренко зазначила, що майже два роки очолювала напрям цифровізації Міноборони та розповіла, що вдалося зробити за цей період.
Катерина Черногоренко залишає посаду заступниці міністра оборони по цифровізації
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Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко повідомила про завершення роботи на цій посаді. Вона подякувала команді та партнерам і підсумувала, що вдалося зробити за період роботи. 

«Майже два роки мала честь очолювати напрям цифровізації Міноборони. Найскладніша і найвідповідальніша робота в моєму житті. Найкрутіша команда, яка не боялась жодних викликів, генерувала нові ідеї, втілювала абсолютно інший підхід у трансформацію сервісів. Ми не цифровізували хаосу. Ми створювали інструменти, що підсилюють оборону, дають ефективність, людяність і свободу вибору», – розповіла Черногоренко.

Серед ключових результатів роботи, вона виділила наступне:

Резерв+

Понад чотири з половиною мільйони користувачів. Оновлення даних без ТЦК, електронний військовий документ, який завжди під рукою.

Онлайн-відстрочки, електронні направлення на ВЛК.

Персоналізований рекрутинг і сто десять тисяч відгуків на вакансії в Силах оборони.

Армія+

Понад 840 тисяч військовослужбовців приєднались.

Електронні рапорти у декілька кліків — замість поїздок на десятки кілометрів і «перепиши, неправильний відступ».

Онлайн-навчання на різні теми: від БпЛА — до протидії ІПСО.

Розблоковані переведення військових

Понад сорок дві тисячі військовослужбовців змінили місце служби через застосунок. 

Бойова система DELTA

Впровадили систему в усіх підрозділах Сил оборони і безпеки

А ще інтегрували в неї ШІ — платформу Avengers, яка ідентифікує ворожі цілі на відео за секунди. DELTA зросла з 5 модулів до 11. 

DOT-Chain

У 4 рази швидша доставка продуктів харчування в ЗСУ. На її базі — маркетплейс зброї під потреби підрозділів.

Боротьба з бюрократією

Мінус 16 паперових журналів. 12 журналів особового складу — об'єднали в один електронний.

Космічна програма

Створили Управління космічної політики та цільову оборонну програму — для розвитку супутникового зв’язку, розвідки та систем раннього попередження ракетних загроз.

Кіберзахист

Запустили Центр реагування на кіберінциденти. Впровадили моніторинг загроз 24/7.

У 2024-му — понад 5000 успішно розслідуваних атак.

Міжнародна співпраця

У межах ІТ-коаліції залучили від партнерів 1,1 млрд євро на розвиток військової IT-інфраструктури.

Завдяки Коаліції дронів — понад 2 млрд євро допомоги дронами і коштами на їхню закупівлю.

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