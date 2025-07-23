Куратор проектів Резерв+ та Армія+ Катерина Черногоренко звільнилася з Міністерства оборони

З Міністерства оборони йде заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, яка займалася проектами Резерв+, Армія+ та іншими, йде з посади. Про це вона повідомила сама.
«Майже два роки мала честь очолювати напрям цифровізації Міністерства оборони України. Найскладніша і найвідповідальніша робота в моєму житті. Найкрутіша команда, яка не боялась жодних викликів, генерувала нові ідеї, втілювала абсолютно інший підхід у трансформацію сервісів.
Ми не цифровізували хаос. Ми створювали інструменти, що підсилюють оборону, дають ефективність, людяність і свободу вибору», зазначила вона.
З найголовнішого вона назвала наступні, на її думку, досягнення.
Резерв+
«Понад чотири з половиною мільйони користувачів. Оновлення даних без ТЦК, електронний військовий документ, який завжди під рукою.
Онлайн-відстрочки, електронні направлення на ВЛК — замість «приходьте завтра, сьогодні ТЦК вже не приймає».
Персоналізований рекрутинг і сто десять тисяч відгуків на вакансії в Силах оборони», вважає вона.
Армія+
«Понад 840 тисяч військовослужбовців приєднались.
Електронні рапорти у декілька кліків — замість поїздок на десятки кілометрів і «перепиши, неправильний відступ».
Онлайн-навчання на різні теми: від БпЛА — до протидії ІПСО.
Перші за 34 роки незалежності опитування військових онлайн.
Програма Плюси як нова культура подяки військовим: 9 бізнесів — і 260 мільйонів гривень зекономлено.
Можливість без черги записатись на шлюб онлайн», зазначила вона.
Розблоковані переведення військових
«Це моя улюблена послуга. Подекуди треба було дзвонити командирам і просити відпускати людей: і таким інколи буває впровадження.
Понад сорок дві тисячі військовослужбовців змінили місце служби через застосунок. Це люди, які не пішли в СЗЧ — вони посилили ті підрозділи, де були потрібні», підкреслила Черногоренко.
Бойова система DELTA
DOT-Chain
Боротьба з бюрократією
Космічна програма
«Створили Управління космічної політики та цільову оборонну програму — для розвитку супутникового зв’язку, розвідки та систем раннього попередження ракетних загроз.
Військовому космосу — бути. І Міноборони має бути лідером у цьому», додала Черногоренко.
Кіберзахист
Міжнародна співпраця
Автор: Наталя Мамченко
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