Куратор проектів Резерв+ та Армія+ Катерина Черногоренко звільнилася з Міністерства оборони

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, яка займалася Резерв+, йде з посади.

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З Міністерства оборони йде заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, яка займалася проектами Резерв+, Армія+ та іншими, йде з посади. Про це вона повідомила сама.

«Майже два роки мала честь очолювати напрям цифровізації Міністерства оборони України. Найскладніша і найвідповідальніша робота в моєму житті. Найкрутіша команда, яка не боялась жодних викликів, генерувала нові ідеї, втілювала абсолютно інший підхід у трансформацію сервісів.

Ми не цифровізували хаос. Ми створювали інструменти, що підсилюють оборону, дають ефективність, людяність і свободу вибору», зазначила вона.

З найголовнішого вона назвала наступні, на її думку, досягнення.

Резерв+

«Понад чотири з половиною мільйони користувачів. Оновлення даних без ТЦК, електронний військовий документ, який завжди під рукою.

Онлайн-відстрочки, електронні направлення на ВЛК — замість «приходьте завтра, сьогодні ТЦК вже не приймає».

Персоналізований рекрутинг і сто десять тисяч відгуків на вакансії в Силах оборони», вважає вона.

Армія+

«Понад 840 тисяч військовослужбовців приєднались.

Електронні рапорти у декілька кліків — замість поїздок на десятки кілометрів і «перепиши, неправильний відступ».

Онлайн-навчання на різні теми: від БпЛА — до протидії ІПСО.

Перші за 34 роки незалежності опитування військових онлайн.

Програма Плюси як нова культура подяки військовим: 9 бізнесів — і 260 мільйонів гривень зекономлено.

Можливість без черги записатись на шлюб онлайн», зазначила вона.

Розблоковані переведення військових

«Це моя улюблена послуга. Подекуди треба було дзвонити командирам і просити відпускати людей: і таким інколи буває впровадження.

Понад сорок дві тисячі військовослужбовців змінили місце служби через застосунок. Це люди, які не пішли в СЗЧ — вони посилили ті підрозділи, де були потрібні», підкреслила Черногоренко.

Бойова система DELTA

DOT-Chain

Боротьба з бюрократією

Космічна програма

«Створили Управління космічної політики та цільову оборонну програму — для розвитку супутникового зв’язку, розвідки та систем раннього попередження ракетних загроз.

Військовому космосу — бути. І Міноборони має бути лідером у цьому», додала Черногоренко.

Кіберзахист

Міжнародна співпраця

Автор: Наталя Мамченко

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