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ДБР розслідує падіння французького винищувача Mirage-2000 на Волині: що вже відомо

12:54, 23 липня 2025
На Волині впав винищувач Mirage-2000: ДБР з'ясовує обставини.
ДБР розслідує падіння французького винищувача Mirage-2000 на Волині: що вже відомо
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Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом падіння винищувача Mirage-2000, що сталася ввечері 22 липня на одному з аеродромів Волинської області під час виконання бойового польотного завдання.

Одразу після повідомлення про інцидент на місце події виїхали слідчі та оперативники Теруправління ДБР у Львові. Для оперативного, всебічного та об’єктивного з’ясування обставин створено спеціальну слідчу групу з найбільш досвідчених працівників Львівського управління та Центрального апарату ДБР, які мають досвід розслідувань авіакатастроф.

За попередніми даними, після зльоту пілот повідомив про критичну відмову електроніки. Літак упав на безлюдну територію та потонув у затопленій вирві серед болотистої місцевості. Завдяки професійним діям пілота вдалося уникнути жертв і руйнувань на землі. Військовий льотчик встиг катапультуватися — його оперативно знайшли рятувальники, стан оцінюється як стабільний.

Подію кваліфіковано за ч. 2 ст. 416 КК України — порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу.

Слідчі вже оглянули місце події, вилучили документацію та інші речові докази, допитали свідків. Найближчим часом заплановані технічні експертизи, розшифрування бортового самописця, а також допити посадових осіб.

Окрему увагу приділяють технічному стану винищувача, дотриманню регламентів підготовки до польоту та ефективності контролю з боку командування. Паралельно триває службове розслідування у військовій частині.

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військові ДБР

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