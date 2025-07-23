В Ізраїлі адвокат подав позов проти творців ChatGPT — відмовилися надавати зібрані дані про нього

Адвокат хотів дізнатися в OpenAI, які дані ChatGPT зберігає про нього і як вони використовуються, але компанія не надала цю інформацію.

Фото: wired.com

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В Ізраїлі адвокат Гай Офір, який займається правовими аспектами у сфері технологій та штучного інтелекту, подав позов проти компанії OpenAI, розробника ChatGPT, стверджуючи, що вона відмовляється повідомити йому, яку інформацію зберігає про нього, пише Vesty.co.il.

Адвокат хотів дізнатися, які дані ChatGPT зберігає про нього і як використовується ця інформація. Він надіслав кілька листів до OpenAI з проханням надати всі зібрані компанією матеріали, включаючи запити третіх осіб, але, за його словами, отримав лише суху відповідь з інструкціями, як знайти історію власних запитів у чаті.

«Вже близько року я помічаю, що частина клієнтів звертаються до мене після того, як їм мене рекомендував ChatGPT, — розповів адвокат. — Спершу це тішило, було приємно знати, що штучний інтелект радить мене у професійній сфері. Але потім я замислився: якщо він рекомендує в одних випадках — можливо, в інших не рекомендує, або навіть критикує мене. Причому, неясно, чи є ця критика справедливою — з огляду на можливі «збої» ШІ. Закон про захист приватної інформації в Ізраїлі дає кожній людині право на доступ до інформації, яка збирається про неї в базах даних. Тому я звернувся до компанії OpenAI з проханням надати матеріали, зібрані, вивчені та проаналізовані про мене через ChatGPT».

«Компанія надіслала мені лише історію моїх запитів, але не розкрила, яка інформація була зібрана і вивчена про мене, попри численні звернення. Цей позов поданий з метою реалізувати це право й прокласти шлях не лише для себе, а й для інших. Я сподіваюся, що суд забезпечить реалізацію цього права. Якщо потрібно — ми звертатимемося до всіх інстанцій, аж до Верховного суду», — додав Гай Офір.

Позов був поданий цього тижня до світового суду в Тель-Авіві. У ньому стверджується, що відповідач, компанія OpenAI, зберігає інформацію про людей, але не надає її користувачам у прозорій формі на вимогу.

Адвокат Офір попросив суд зобов’язати компанію надати йому всю інформацію, зібрану про нього через платформу ChatGPT. У першому листі, надісланому компанії в червні 2025 року, адвокат повідомив відповідача, що відповідно до ізраїльського законодавства має право отримати в цифровій формі всі дані, зібрані про нього в базах даних компанії. Через кілька днів після звернення компанія відповіла електронною поштою, пояснивши, що «можна подати запит на повне експортування даних облікового запису, включаючи переписку, через «портал конфіденційності», куди й потрібно звертатися».

Однак, за твердженням адвоката Офіра, «у відповіді компанії містилася лише можливість перегляду історії користувацьких запитів у чаті, тобто позивачу надали доступ лише до prompt-ів — команд, питань або інструкцій, які він сам вводив. Це вкрай неповні дані, адже позивач переконаний, що у розпорядженні компанії є набагато ширша інформація про нього».

Оскільки надана інформація позивача не задовольнила, він знову звернувся до компанії й пояснив, що надіслані матеріали містять лише створені ним самим пошукові запити в їхній системі. Він наголосив, що просив надати всю інформацію, зібрану про нього — не лише за результатами його власних дій, а й у ході запитів інших користувачів, процесів машинного навчання та будь-яких інших механізмів, за допомогою яких збиралися дані.

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