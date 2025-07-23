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В Україні змінили правила перевезення тварин у поїздах: що дозволено

14:42, 23 липня 2025
Тепер великі собаки можуть подорожувати в будь-яких вагонах, дозволено м’які переноски, а службові собаки військових їздитимуть безкоштовно.
В Україні змінили правила перевезення тварин у поїздах: що дозволено
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Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури оновило правила перевезення пасажирів і багажу залізницею — зміни стосуються, зокрема, умов подорожей із домашніми тваринами.

Згідно з новими правилами:

  • Великі собаки (вище 45 см у холці) тепер можуть їхати в будь-якому типі вагонів, зокрема в СВ, РІЦ та Інтерсіті+, якщо пасажир викупив усі місця у відповідному купе або блоці сидінь.
  • Службові собаки військових можуть подорожувати безкоштовно в будь-якому вагоні — за умови, що вони у наморднику та на повідку.
  • Переноски для дрібних тварин більше не обов’язково мають бути жорсткими — дозволено використовувати рюкзаки, сумки чи інші контейнери з водонепроникним поглинаючим дном.
  • Дрібні тварини (включно із собаками до 45 см у холці) можуть перебувати в купе без переноски, якщо викуплено всі місця.

У всіх випадках пасажир повинен мати ветеринарні документи, квиток на тварину, а також повідець і намордник для великих собак. Якщо інші пасажири мають алергію або відчувають дискомфорт, поїзна бригада повинна допомогти з пересадкою в межах поїзда.

Оновлені правила вже набули чинності.

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