У НАБУ і САП за підсумками зустрічі в ОП зробили заяву: «Необхідні кроки на рівні закону, які повернуть скасовані парламентом гарантії»

Раніше у Офісі Президента заявили про зустріч з керівництвом НАБУ і САП, за підсумками якої досягнуто домовленості конструктивно співпрацювати, але заява НАБУ і САП звучить менш оптимістично – у ній вони наголосили про необхідність «повернути скасовані парламентом гарантії».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

НАБУ і САП за підсумками зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським, Генпрокурором Русланом Кравченком та іншими керівниками правоохоронних органів у Офісі Президента оприлюднили спільну заяву. У ній зазначено, що «ухвалені напередодні законодавчі зміни суттєво обмежують незалежність НАБУ і САП», а також те, що «про це наголосили керівники обох інституцій під час зустрічі, ініційованої Офісом Президента».

«Відтепер НАБУ і САП позбавлені гарантій, які раніше дозволяли їм ефективно реалізовувати свої завдання та функції у протидії топкорупції. Для відновлення повноцінної та незалежної роботи необхідні чіткі й однозначні кроки на рівні закону, які повернуть скасовані парламентом гарантії», вказано у заяві.

Отже, НАБУ і САП негативно оцінили прийнятий законопроект 12414.

Водночас НАБУ і САП «закликають міжнародних партнерів продовжувати всебічно підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією».

Нагадаємо, що раніше Президент Володимир Зеленський повідомив про те, що була відверта й корисна розмова.

Також він на цій зустрічі зазначив, що кримінальні провадження не мають тривати роками без законних вироків, а ті, хто працює проти України, не мають почуватися комфортно й не відчувати, що таке невідворотність покарання.

«Я вдячний усім учасникам нашої сьогоднішньої зустрічі: СБУ, НАБУ, САП, НАЗК, ДБР, МВС, Генеральному прокурору. Дякую за готовність працювати в команді – у команді України. І заради інтересів України. Ми домовились, що всі працюватимуть виключно конструктивно», підкреслив Володимир Зеленський.

Також він зазначив, що були обговорені необхідні адміністративні, законодавчі рішення, які дозволять зміцнити роботу кожної інституції, вирішити наявні суперечності, зняти загрози.

«Всі працюватимуть разом, на політичному рівні підтримаємо», вказав Президент.

За його словами, наступного тижня буде глибока робоча зустріч щодо плану загальних дій. А за два тижні має бути готовий спільний план – які кроки потрібні та будуть реалізовані, щоб зміцнити Україну та зняти наявні питання, дати більше справедливості й реально захистити інтереси українського суспільства.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.