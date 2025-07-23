Под Одессой мужчина пытался утопить собаку в море

Животное удалось спасти.

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В Одесском районе мужчина пытался утопить собаку в море. Сообщение о происшествии поступило в полицию от очевидцев, вытащивших обессиленное животное из воды. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Предварительно установлено, что 38-летний мужчина, находясь на пляже, пытался утопить собаку в море. Благодаря вмешательству неравнодушных животное удалось спасти.

Как сообщает местное издание "Думская", нетрезвый мужчина 20 минут забрасывал собаку на глубину, якобы "обучая плавать". Обессиленный пес уже не мог плыть и начал тонуть.

Пока собаку доставили в ветеринарную клинику.

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