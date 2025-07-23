В Киеве похитили мужчину и требовали $50 тысяч вымышленного долга — задержаны пять подозреваемых

Организованная группа избила и силой удерживала бывшего работника в офисе, требуя от него деньги под угрозами насилия.

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В Киеве правоохранители задержали злоумышленников, которые похитили мужчину и требовали у него 50 тысяч долларов вымышленного долга. Об этом сообщает столичная полиция.

Установлено, что к совершению преступления причастны пятеро местных жителей в возрасте от 23 до 43 лет, а организатором оказался 31-летний уроженец Донецка, который долгое время проживает в Киеве.

Злоумышленники заранее договорились о встрече с 24-летним бывшим сотрудником в кафе, после чего избили его и силой завели в офисное помещение, где отобрали сумку с личными вещами, мобильный телефон и наручные часы.

Впоследствии под психологическим давлением и угрозами они начали требовать у мужчины 50 тысяч долларов вымышленного долга.

Правоохранители задержали всех участников в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины в офисном помещении, где потерпевший удерживался против своей воли.

Были проведены ряд санкционированных обысков по местам проживания, в автомобилях фигурантов и в офисе, где изъяли около 30 тысяч долларов, компьютерную технику и пять элитных автомобилей: BMW, Mercedes, Toyota, Infiniti.

Следователи сообщили четырем фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 146 УКУ — незаконное лишение свободы из корыстных побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц, а организатору — по ч. 4 ст. 189 УКУ — вымогательство средств с угрозой насилия над потерпевшим, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.

По ходатайству следователей суд избрал организатору меру пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей, другим участникам — содержание под стражей с правом внесения залога.

За совершенное подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы, а организатору — до двенадцати лет заключения с конфискацией имущества.

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