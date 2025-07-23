Василий Малюк: После обысков у Пивненка половина Нацгвардии опустила оружие, другая — хотела «ехать на Киев»

Василий Малюк заявил, что обыски у командующего Нацгвардией Александра Пивненко напрямую повлияли на ситуацию на фронте.

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После обысков, которые Специализированная антикоррупционная прокуратура провела у командующего Национальной гвардии Александра Пивненко, половина Нацгвардии опустила оружие, а другая половина захотела «ехать на Киев». Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк на брифинге.

«Как вам зайти к командиру Нацгвардии, к Герою Украины, боевому генералу Пивненко с обыском? Вот просто прийти туда, где вообще какие-то третьестепенные вопросы и всё. Он это заслужил? А потом это всё разнесли в Telegram-каналах. Половина Нацгвардии опустила оружие, не захотела выполнять задачи, потому что они сомневаются, кто у них командир. А другая половина — на Киев захотела ехать, и министр (внутренних дел) Клименко неделю объезжал все свои части и проводил с ними работу», — рассказал Малюк, цитирует Укринформ.

Глава СБУ подчеркнул, что Александр Пивненко — «мегапрофессиональный, смелый командир, спецназовец, легендарный «Омеговец», который в своё время был старшим в Бахмуте».

«И (к нему) просто пришли, и когда ему докладывали с фронта (сказали): «Э, телефончик сюда». Что это за история? Да нужно было с «проходняка» встречать их с пистолетом, и два магазина там и оставить», — добавил Малюк.

Он также сообщил, что по итогам обысков руководство САП не объявило генералу подозрение.

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