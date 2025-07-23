У США хочуть спростити подання позовів проти технологічних компаній за крадіжку ШІ авторських прав

У США можуть заборонити компаніям, що працюють з ШІ, використовувати для навчання персональні дані та твори, захищені авторським правом.

Фото: urbeuniversity.edu

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У США сенатори Джош Хоулі та Річард Блументаль представили двопартійний законопроект, який спростить людям можливість подавати до суду на технологічні компанії за використання їхніх даних для навчання моделей штучного інтелекту — назвавши це масове явище «найбільшою крадіжкою інтелектуальної власності в історії США», пише New York Post.

Запропонований закон під назвою Закон про відповідальність ШІ та захист персональних даних (AI Accountability and Personal Data Protection Act) став продовженням нещодавніх слухань, під час яких американські законодавці звинуватили компанії, зокрема Meta та OpenAI, у незаконному використанні величезного обсягу захищених матеріалів. Законопроект забороняє компаніям, що працюють із ШІ, використовувати для навчання персональні дані та твори, захищені авторським правом.

«Компанії, що розробляють ШІ, грабують американський народ серед білого дня, залишаючи художників, письменників та інших авторів без жодних засобів захисту», — заявив Хоулі. — «Час Конгресу надати американським працівникам можливість захистити в суді свої персональні дані та творчі роботи».

Законопроект дозволить людям подавати до суду за використання їхніх персональних даних або авторських творів без їхньої згоди. Він також зобов’яже компанії розкривати, яким третім сторонам буде надано доступ до даних у разі надання згоди, і передбачає фінансові санкції та судові заборони.

Хоулі додав, що «двопартійний законопроект нарешті дасть силу в руки працюючим американцям, чиє добробут опинився під прицілом беззаконня з боку великих технологічних компаній».

Блументаль наголосив на ризиках для конфіденційності та необхідності правового захисту: «Технологічні компанії повинні нести відповідальність — і юридичну в тому числі — коли вони порушують право споживачів на конфіденційність, збираючи, монетизуючи або поширюючи особисту інформацію без чітко вираженої згоди».

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