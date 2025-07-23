У Рівному зафіксували випадок тропічної малярії у жінки, яка повернулася з Індії

У Рівному зафіксували випадок тропічної малярії — захворіла жінка, яка повернулася з Індії.

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У Рівному підтвердили випадок завізної тропічної малярії. Про це повідомив Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Захворіла місцева мешканка, яка нещодавно повернулася з подорожі до Індії. За інформацією медиків, перші симптоми у неї з’явилися приблизно через два тижні після повернення. Жінка звернулася до сімейного лікаря та була госпіталізована до інфекційного відділення Центральної міської лікарні Рівного. Там лікарі встановили діагноз: малярія, спричинена збудником Plasmodium falciparum.

Це перший випадок завізної малярії, зареєстрований у Рівненській області у 2025 році. Востаннє хворобу фіксували тут у 2022-му.

Наразі фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб проводять низку профілактичних заходів:

проводять ентомологічне обстеження;

встановлюють межі можливого осередку;

визначають коло контактних осіб.

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