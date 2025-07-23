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Украина не получит новые системы ПВО Patriot раньше весны 2026 года, — Spiegel

15:00, 23 июля 2025
По данным источников, поставки задерживаются из-за сложной логистики и потребности в согласовании между союзниками.
Украина не получит новые системы ПВО Patriot раньше весны 2026 года, — Spiegel
Фото: Sgt. 1st Class Christopher Smith/U.S. Army
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Системы противовоздушной обороны Patriot, о передаче которых объявил президент США Дональд Трамп, не поступят в Украину раньше весны 2026 года. Об этом сообщает издание Spiegel.

Несмотря на недавнее заявление Трампа в присутствии генерального секретаря НАТО Марка Рютте о планах передать Украине арсенал вооружений, включая Patriot, оперативная поставка этих систем оказалась крайне сложной задачей.

«Это не безнадежно», — прокомментировал ситуацию министр обороны Германии Борис Писториус.

По данным Spiegel, условие передачи заключается в готовности стран, уже располагающих системами Patriot, временно отдать их из собственных запасов, чтобы другие могли компенсировать расходы и ускорить поставку в Украину. США, в свою очередь, настаивают на том, чтобы европейские союзники уступили свои батареи, а взамен получили новые, когда американский производитель RTX Corporation обеспечит их очередной поставкой.

Однако, согласно информации из правительственных кругов, первая система будет доступна не ранее чем через восемь месяцев — лишь весной 2026 года.

Речь идет о батарее, которая изначально должна была быть передана Швейцарии, но теперь, вероятно, будет направлена в Германию.

Как отмечает издание, другим партнерам, возможно, придется ждать еще дольше.

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США Украина

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