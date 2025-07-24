Практика судов
  1. В Украине

Попытка побега за $7500 — в Одесской области задержали организатора незаконного пересечения границы

08:12, 24 июля 2025
22-летний парень предложил пограничнику $7500 взятки за незаконную переправку себя и двух знакомых в Молдову, но был задержан во время передачи денег.
Попытка побега за $7500 — в Одесской области задержали организатора незаконного пересечения границы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

22-летний житель Николаевской области пытался незаконно покинуть территорию Украины и переправить в Молдову ещё двух знакомых, предложив пограничнику взятку в размере 7500 долларов. Об этом сообщает полиция Одесской области.

Злоумышленник предложил военнослужащему Госпогранслужбы денежное вознаграждение за содействие в нелегальном пересечении границы вне пунктов пропуска, а также за предоставление служебной информации о размещении нарядов.

За каждого «клиента» он обещал по $1000 аванса и по $1500 после успешной реализации схемы. Общая сумма неправомерной выгоды составила 7500 долларов.

Пограничник сразу сообщил руководству о попытке подкупа. Совместная операция полиции и пограничников под процессуальным руководством прокуратуры позволила задокументировать и пресечь преступление.

Молодого человека задержали в одном из сёл Раздельнянского района во время передачи $3000 аванса сотруднику ГПСУ. Также были изъяты транспортные средства, на которых прибыли все трое фигурантов.

Фигуранту сообщено о подозрении в организации незаконной переправки нескольких лиц через государственную границу Украины, руководстве такими действиями путём предоставления средств и устранения препятствий, совершённого в отношении нескольких лиц, а также в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу за совершение действия в интересах дающего с использованием служебного положения по предварительному сговору группой лиц.

Согласно санкциям ч. 2 ст. 332 и ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины, максимальное наказание за эти преступления — до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 514 760 гривен. Досудебное расследование продолжается.

В отношении мужчин, которые пытались незаконно пересечь государственную границу Украины, пограничники составили протоколы по ст. 204-1 КУоАП. Дела направлены в суд. Нарушителям грозит штраф или административный арест.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция полиция взятка Одесса пограничники Государственная пограничная служба мобилизация военнообязанный пересечение границы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Некоторые прокуроры получали инвалидность не от хорошей жизни – Руслан Кравченко объяснил проблему несправедливости зарплат в прокуратуре

Начальник отдела ГБР получает 160 тысяч грн, а я – как Генпрокурор – 95 тысяч грн, а в НАБУ зарплаты вообще «космос» – Руслан Кравченко объяснил несправедливость «замороженного» минимума в 1600 грн для расчета окладов прокуроров.

Третьякова предложила Генпрокурору Кравченко переворот в системе оплаты труда прокуроров – и чтобы они выходили на пенсию в 60-65 лет

Галина Третьякова заявила, что настало время в корне изменить систему оплаты труда прокуроров «на рыночных принципах».

Президент Зеленский подписал указ о немедленном аудите государственных расходов для усиления обороны

Владимир Зеленский поручил правительству в течение месяца провести аудит всех государственных расходов, чтобы направить максимум средств на оборону.

Владимир Зеленский внесет законопроект, в котором будут все гарантии независимости антикоррупционных институций

Президент Зеленский сообщил, что готовится законопроект, где будут все нормы для независимости антикоррупционных институций.

Руслан Кравченко заявил, что не планирует забирать дела у НАБУ и САП, но будет изучен вопрос по отдельным производствам – в частности, с «чужой» подследственностью

В отношении отдельных производств, в частности, там, где государству был нанесен большой ущерб, но годами нет движения, или же когда дела имеют «чужую» подследственность, Офис Генпрокурора может провести изучение, но «забирать дела у НАБУ и САП» Руслан Кравченко не планирует.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Кощеєв
    Ігор Кощеєв
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Тетяна Козир
    Тетяна Козир
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Ольга Лук’янчук
    Ольга Лук’янчук
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду