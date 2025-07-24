Попытка побега за $7500 — в Одесской области задержали организатора незаконного пересечения границы

22-летний парень предложил пограничнику $7500 взятки за незаконную переправку себя и двух знакомых в Молдову, но был задержан во время передачи денег.

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22-летний житель Николаевской области пытался незаконно покинуть территорию Украины и переправить в Молдову ещё двух знакомых, предложив пограничнику взятку в размере 7500 долларов. Об этом сообщает полиция Одесской области.

Злоумышленник предложил военнослужащему Госпогранслужбы денежное вознаграждение за содействие в нелегальном пересечении границы вне пунктов пропуска, а также за предоставление служебной информации о размещении нарядов.

За каждого «клиента» он обещал по $1000 аванса и по $1500 после успешной реализации схемы. Общая сумма неправомерной выгоды составила 7500 долларов.

Пограничник сразу сообщил руководству о попытке подкупа. Совместная операция полиции и пограничников под процессуальным руководством прокуратуры позволила задокументировать и пресечь преступление.

Молодого человека задержали в одном из сёл Раздельнянского района во время передачи $3000 аванса сотруднику ГПСУ. Также были изъяты транспортные средства, на которых прибыли все трое фигурантов.

Фигуранту сообщено о подозрении в организации незаконной переправки нескольких лиц через государственную границу Украины, руководстве такими действиями путём предоставления средств и устранения препятствий, совершённого в отношении нескольких лиц, а также в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу за совершение действия в интересах дающего с использованием служебного положения по предварительному сговору группой лиц.

Согласно санкциям ч. 2 ст. 332 и ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины, максимальное наказание за эти преступления — до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 514 760 гривен. Досудебное расследование продолжается.

В отношении мужчин, которые пытались незаконно пересечь государственную границу Украины, пограничники составили протоколы по ст. 204-1 КУоАП. Дела направлены в суд. Нарушителям грозит штраф или административный арест.

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