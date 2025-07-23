Военный сбор для ФЛП — можно ли не платить его во время отпуска или больничного

ФЛП первой и второй групп, не имеющих наемных работников, могут не платить военный сбор в течение месяца отпуска или за период болезни, если он длится 30 и более дней.

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Главное управление ГНС в Запорожской области разъяснило, освобождаются ли предприниматели — плательщики единого налога от уплаты военного сбора на время отпуска и больничного.

Согласно подпункту 1.13 пункта 16¹ подраздела 10 раздела XX «Переходные положения» Налогового кодекса Украины, физические лица-предприниматели — плательщики единого налога первой и второй групп, которые не используют наемный труд, освобождаются от уплаты военного сбора на один календарный месяц в году во время отпуска, а также за период болезни, подтвержденной выпиской из Электронного реестра листков нетрудоспособности, если она длится 30 и более календарных дней.

Информация о периоде ежегодного отпуска и сроках временной потери трудоспособности с обязательным приложением выписки из Электронного реестра листков нетрудоспособности подается по заявлению в произвольной форме, согласно подпункту 298.3.2 пункта 298.3 статьи 298 Налогового кодекса Украины.

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