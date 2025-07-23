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Во Львове вспышка кишечной инфекции после посещения ресторана «Китайский привет» — что показала проверка

15:54, 23 июля 2025
Госпитализированы 76 человек, в том числе 10 детей и две беременные женщины.
Во Львове вспышка кишечной инфекции после посещения ресторана «Китайский привет» — что показала проверка
Источник фото: china.hi
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В львовском ресторане «Китайский привет», где отравились 76 человек, выявили ряд нарушений санитарных норм. В частности, продукты хранились с нарушениями, а большинство сотрудников не имели медицинских книжек. Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.

По состоянию на утро 22 июля во Львове были госпитализированы 76 человек, в том числе 10 детей и две беременные женщины. Все пострадавшие посещали новый ресторан «Китайский привет» Миши Кацурина. Отметим, что супруг Нади Дорофеевой также отравился в собственном ресторане, который только открылся.

Как указали в Госпродпотребслужбе, у 25 пациентов и одного сотрудника заведения выявлена бактерия Salmonella Enteritidis, вызывающая кишечные инфекции. В отношении еще четырех работников продолжается лабораторная проверка.

Специалисты Госпродпотребслужбы обнаружили следующие нарушения в ходе эпидемиологического расследования:

  • Нарушение правил мытья инвентаря: инвентарь кондитерского цеха мыли вместе с инвентарем мясного и овощного цехов в подвальном помещении;
  • Неправильное хранение кухонного инвентаря: отсутствовали специальные емкости с крышками для хранения вымытого оборудования;
  • Нарушения в организации хранения продуктов: сыпучие продукты хранились в коридоре подвального этажа, нарушено товарное соседство в холодильном оборудовании;
  • Неорганизованное хранение уборочного инвентаря и отсутствие соответствующей маркировки;
  • Отсутствие контроля температурных режимов хранения продуктов — соответствующие чек-листы и журналы не предоставлены.

Особое беспокойство вызвала ситуация с персоналом: из 23 работников только семеро имели действующие медицинские книжки. Остальным рекомендовали временно запретить работу и направить к врачу.

В настоящее время продолжаются лабораторные исследования образцов еды, поверхностей и воды. Предварительные тесты не выявили вирусов гепатита A, ротавирусов, энтеро- и аденовирусов. Проверка куриного мяса и яиц, использовавшихся в ресторане, не выявила нарушений — продукты соответствуют действующим нормам безопасности.

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Львов Госпотребслужба отравление

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