Во Львове вспышка кишечной инфекции после посещения ресторана «Китайский привет» — что показала проверка

Госпитализированы 76 человек, в том числе 10 детей и две беременные женщины.

Источник фото: china.hi

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В львовском ресторане «Китайский привет», где отравились 76 человек, выявили ряд нарушений санитарных норм. В частности, продукты хранились с нарушениями, а большинство сотрудников не имели медицинских книжек. Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.

По состоянию на утро 22 июля во Львове были госпитализированы 76 человек, в том числе 10 детей и две беременные женщины. Все пострадавшие посещали новый ресторан «Китайский привет» Миши Кацурина. Отметим, что супруг Нади Дорофеевой также отравился в собственном ресторане, который только открылся.

Как указали в Госпродпотребслужбе, у 25 пациентов и одного сотрудника заведения выявлена бактерия Salmonella Enteritidis, вызывающая кишечные инфекции. В отношении еще четырех работников продолжается лабораторная проверка.

Специалисты Госпродпотребслужбы обнаружили следующие нарушения в ходе эпидемиологического расследования:

Нарушение правил мытья инвентаря: инвентарь кондитерского цеха мыли вместе с инвентарем мясного и овощного цехов в подвальном помещении;

Неправильное хранение кухонного инвентаря: отсутствовали специальные емкости с крышками для хранения вымытого оборудования;

Нарушения в организации хранения продуктов: сыпучие продукты хранились в коридоре подвального этажа, нарушено товарное соседство в холодильном оборудовании;

Неорганизованное хранение уборочного инвентаря и отсутствие соответствующей маркировки;

Отсутствие контроля температурных режимов хранения продуктов — соответствующие чек-листы и журналы не предоставлены.

Особое беспокойство вызвала ситуация с персоналом: из 23 работников только семеро имели действующие медицинские книжки. Остальным рекомендовали временно запретить работу и направить к врачу.

В настоящее время продолжаются лабораторные исследования образцов еды, поверхностей и воды. Предварительные тесты не выявили вирусов гепатита A, ротавирусов, энтеро- и аденовирусов. Проверка куриного мяса и яиц, использовавшихся в ресторане, не выявила нарушений — продукты соответствуют действующим нормам безопасности.

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