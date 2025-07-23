Укрзализныця заказала 100 новых вагонов с климат-контролем и электрическим отоплением

Новые пассажирские вагоны будут служить до 50 лет, будут иметь автоматические двери, комфортные купе и инклюзивные решения.

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Укрзализныця заключила контракт с ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» на производство 100 новых пассажирских вагонов, которые будут соответствовать современным техническим и планировочным требованиям. Это уже третье масштабное обновление подвижного состава за средства госбюджета с 2021 года.

Всего в этом году компания заказала 100 инновационных вагонов в габарите Т. Они будут иметь на 20 лет больший срок эксплуатации, удлиненные межремонтные интервалы и потребуют меньше обслуживающего персонала. Сигнальная партия из 5 вагонов нового поколения будет оснащена современными системами управления, практически на 80% увеличенным сроком службы и увеличенной вместимостью — до 44 пассажиров в одном купейном вагоне (+10% к максимуму в стандартных вагонах).

Новые вагоны будут иметь увеличенную ширину кузова и улучшенную планировку с удлиненным спальным местом до 2,2 метра. Пневмоподвеска, которая впервые будет применена для украинских спальных вагонов, обеспечит дополнительную плавность хода и снизит колебания вагона во время движения. Автоматические раздвижные двери и герметичные межвагонные переходы на уровне пола сделают поездки более комфортными для пассажиров.

В вагонах данного типа произойдет переход от угольного отопления к полностью электрическому с усовершенствованным индивидуальным управлением температурой в каждом купе. Современная система позволит использовать климат-контроль даже во время длительных остановок и на участках с низкой скоростью движения.

5 пассажирских вагонов нового поколения из общего объема контракта будут купейными с возможностью трансформации в вагоны типа СВ. Один из вагонов будет инклюзивным и оснащен электрическим подъемником, пандусом для высокой платформы и увеличенным купе для пассажиров с инвалидностью, передвигающихся на кресле-коляске.

Срок поставки — до 2,5 лет после предоплаты и завершения сертификации.

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