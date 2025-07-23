Папір, картриджі, меблі, принтери та ремонти в кабінетах – сотні працівників апаратів судів повідомили, що змушені за свої гроші забезпечувати роботу судів

З більше ніж тисячі працівників апаратів судів, лише 243 працівника повідомили, що їм не доводилося щось купувати або ремонтувати в судах за власні кошти.

Джерело фото - Закарпатський апеляційний суд

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Сотні працівників апаратів судів повідомили про те, що час від часу змушені забезпечувати діяльність судів за власні кошти.

Про це зазначено у звіті про результати опитування понад тисячі працівників апаратів судів першої та апеляційної інстанції, яке протягом лютого-червня 2025 року провела громадська організація «Лабораторія законодавчих ініціатив».

Публічна презентація звіту відбулася 21 липня у Верховному Суді.

Так, 696 працівників апаратів судів повідомили, шо купували папір та канцелярські товари за власні гроші.

Ще 424 працівника апарату суду розповіли, що за власні кошти заправляли картриджі для принтерів.

А 231 працівник апарату суду повідомив про закупівлю меблів та офісної техніки за власні гроші.

Одразу 218 співробітників апаратів судів зазначили про відправку судової кореспонденції за власні гроші.

Крім того, 175 працівників апаратів судів розповіли про те, що їм взагалі довелося за власні кошти робити ремонт в службових кабінетах.

Лише 243 працівника апаратів судів зазначили, що їм не доводилося нести фінансові витрати на забезпечення діяльності судів, в яких вони працюють.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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