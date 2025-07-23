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У Києві оштрафували блогерів, які видавали себе за поліцейських заради хайпу в соцмережах

22:18, 23 липня 2025
Учасники контенту використовували форму та видавали себе за співробітників поліції задля популярності в соцмережах.
У Києві оштрафували блогерів, які видавали себе за поліцейських заради хайпу в соцмережах
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Столичні поліцейські виявили групу блогерів, які у формі правоохоронців знімали провокативні відео задля популярності в соціальних мережах. Як повідомили в поліції Києва, порушників притягнули до адміністративної відповідальності.

Під час моніторингу інтернету правоохоронці зафіксували близько десяти відеороликів, де невідомі особи в поліцейському однострої проводили псевдо-перевірки документів, імітували затримання та створювали хибне уявлення про діяльність правоохоронців.

З’ясувалося, що учасники контенту — мешканці Києва, які не мають жодного стосунку до поліції. Вони використовували форму та видавали себе за співробітників МВС задля створення розважального контенту.

У результаті трьох псевдополіцейських було оштрафовано за ст. 184-3 КУпАП (незаконне використання ознак належності до поліції). Санкція статті передбачає до 34 тисяч гривень штрафу. Ще двох осіб притягнули до відповідальності за ст. 173 КУпАП — дрібне хуліганство.

У поліції наголосили, що використання поліцейської форми або символіки без дозволу є порушенням закону і тягне за собою відповідальність.

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