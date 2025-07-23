Третій раунд переговорів України та РФ: стали відомі час та місце зустрічі

Зустріч делегацій очікується близько 19:00.

Фото: Associated Press

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Переговори між українською та російською делегаціями пройдуть у палаці Чираган у Стамбулі, де вже відбувалася друга зустріч. Переговори заплановані на 19:00 23 липня. Про це Укрінформу повідомили в директораті з комунікацій адміністрації президента Туреччини.

У адміністрації Реджепа Ердогана також додали, що у програмі можливі зміни.

"Очікується, що зустріч почнеться близько 19:00 у районі Бешікташ, в палаці Чираган", - наголосили в повідомленні.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський сформував делегацію для переговорів із Росією в Стамбулі.

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