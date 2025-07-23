У Чернівцях судили чоловіка, який у забороненій соцмережі поширював дописи з виправдовуванням війни

Чоловіку призначили 8 років ув’язнення, проте він подав апеляцію.

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У Чернівцях призначили покарання чоловіку, який поширював антиукраїнський контент у забороненій соціальній мережі "Однокласники". Про це повідомляє Чернівецький апеляційний суд.

Як встановив суд, 59-річний мешканець с. Селятин Вижницького району, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність, поширював антиукраїнський контент у забороненій соціальній мережі "Однокласники".

У цих матеріалах містилися заклики до повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні. Крім того, він здійснював репости дописів, які виправдовували та визнавали правомірною збройну агресію РФ проти України, розпочату у 2014 році, а також глорифікували осіб, які брали в ній участь.

Рішенням Шевченківського районного суду міста Чернівці чоловіка засудили до 8 років ув’язнення з конфіскацією усього його майна, яке перебуває у власності.

Вважаючи вирок несправедливим, він подав апеляцію з проханням визнати його невинуватим у пред’явлених злочинах та виправдати.

Колектив суддів Чернівецького апеляційного суду підтримав висновки суду першої інстанції, визнавши їх обґрунтованими та підкріпленими відповідними доказами, відхилив апеляційну скаргу та залишив вирок без змін.

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