Практика судів
  1. В Україні

У Чернівцях судили чоловіка, який у забороненій соцмережі поширював дописи з виправдовуванням війни

14:24, 23 липня 2025
Чоловіку призначили 8 років ув’язнення, проте він подав апеляцію.
У Чернівцях судили чоловіка, який у забороненій соцмережі поширював дописи з виправдовуванням війни
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Чернівцях призначили покарання чоловіку, який поширював антиукраїнський контент у забороненій соціальній мережі "Однокласники". Про це повідомляє Чернівецький апеляційний суд.

Як встановив суд, 59-річний мешканець с. Селятин Вижницького району, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність, поширював антиукраїнський контент у забороненій соціальній мережі "Однокласники".

У цих матеріалах містилися заклики до повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні. Крім того, він здійснював репости дописів, які виправдовували та визнавали правомірною збройну агресію РФ проти України, розпочату у 2014 році, а також глорифікували осіб, які брали в ній участь.

Рішенням Шевченківського районного суду міста Чернівці чоловіка засудили до 8 років ув’язнення з конфіскацією усього його майна, яке перебуває у власності.

Вважаючи вирок несправедливим, він подав апеляцію з проханням визнати його невинуватим у пред’явлених злочинах та виправдати.

Колектив суддів Чернівецького апеляційного суду підтримав висновки суду першої інстанції, визнавши їх обґрунтованими та підкріпленими відповідними доказами, відхилив апеляційну скаргу та залишив вирок без змін.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Чернівці

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Закон 12414 звужує можливості для проникнення до житла без ухвали суду — Ніна Южаніна

За словами Ніни Южаніної, прийнятий закон 12414 про зміни до КПК звужує можливості для правоохоронців проникати до помешкання без ухвали суду.

У НАБУ і САП за підсумками зустрічі в ОП зробили заяву: «Необхідні кроки на рівні закону, які повернуть скасовані парламентом гарантії»

Раніше у Офісі Президента заявили про зустріч з керівництвом НАБУ і САП, за підсумками якої досягнуто домовленості конструктивно співпрацювати, але заява НАБУ і САП звучить менш оптимістично – у ній вони наголосили про необхідність «повернути скасовані парламентом гарантії».

Руслан Кравченко зазначив, що закон 12414 дозволить спростити набір людей до прокуратури – зокрема серед колишніх правоохоронців

За словами Генпрокурора Руслана Кравченка, можна буде набрати до прокуратури колишніх правоохоронців, що посилить роботу прокуратури.

Резонансні викриття у НАБУ ставлять питання до відкритих Бюро справ проти українського бізнесу

«Спецвикривач» для НАБУ Олександр Кубраков, екс-детектив-НАБУ Рокунь – адвокат «антикорупціонерів» та інші «співпадіння» у справі Сергія Копистирі викликають низку питань

Слідчі зможуть проникати до житла без ухвали слідчого судді у разі необхідності невідкладного вилучення доказів – набув сили закон 12414

Закон 12414 про НАБУ і САП змінює підстави для проникнення до житла без ухвали слідчого судді.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Боровков
    Дмитро Боровков
    заступник голови Залізничного районного суду м. Львова