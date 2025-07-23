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В Черновцах судили мужчину, который в запрещенной соцсети распространял посты с оправданием войны

14:24, 23 июля 2025
Мужчине назначили 8 лет заключения, однако он подал апелляцию.
В Черновцах судили мужчину, который в запрещенной соцсети распространял посты с оправданием войны
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В Черновцах назначили наказание мужчине, распространявшему антиукраинский контент в запрещенной социальной сети "Одноклассники". Об этом сообщает Черновицкий апелляционный суд.

Как установил суд, 59-летний житель с. Селятин Вижницкого района, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за коллаборационную деятельность, распространял антиукраинский контент в запрещенной социальной сети "Одноклассники".

В этих материалах содержались призывы к свержению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине. Кроме того, он осуществлял репосты сообщений, которые оправдывали и признавали правомерной вооруженную агрессию РФ против Украины, начатую в 2014 году, а также глорифицировали участвовавших в ней лиц.

Решением Шевченковского районного суда города Черновцы мужчину приговорили к 8 годам заключения с конфискацией всего его имущества, которое находится в собственности.

Считая приговор несправедливым, он подал апелляцию с просьбой признать его невиновным в предъявленных преступлениях и оправдать.

Коллектив судей Черновицкого апелляционного суда поддержал выводы первой инстанции, признав их обоснованными и подкрепленными соответствующими доказательствами, отклонил апелляционную жалобу и оставил приговор по-прежнему.

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