В Греции вспыхнул крупный лесной пожар

Огонь активно распространяется, а задымление осложняет работу авиации.

Фото: AP

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В горах возле греческого города Коринф вспыхнул лесной пожар, из-за которого власти начали эвакуацию нескольких населенных пунктов, пишет The Washington Post.

Пожар быстро распространился из-за жаркой погоды и сложного рельефа. В настоящее время с огнем борются более 180 пожарных, задействованы 15 самолетов и 12 вертолетов.

Огонь активно распространяется, а задымление осложняет работу авиации.

Сообщений о погибших или пострадавших не поступало, но ситуация остается напряженной.

Как отмечает издание, температура в ряде регионов страны достигла 40°C.

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