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В Украине запустили юридические видеосоветы для защитников в поездах и на вокзалах

13:30, 23 июля 2025
Ролики с юридическими консультациями транслируются в поездах «Интерсити» и на вокзалах по всей стране.
В Украине запустили юридические видеосоветы для защитников в поездах и на вокзалах
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Министерство юстиции Украины в сотрудничестве с Министерством обороны и Министерством по делам ветеранов запустили социальную инициативу «Юстиция военным». Цель проекта — повысить уровень правовой осведомлённости военнослужащих, ветеранов и членов их семей.

В рамках проекта создана серия коротких видеороликов с юридическими консультациями. В видео содержатся практические советы, в частности, как правильно оформить рапорт, обжаловать вывод ВЛК, получить бесплатное протезирование, медицинские услуги без очередей, оформить материальную помощь или действовать в случае исчезновения военнослужащего или плена. Также разъясняется, как обратиться за бесплатной правовой помощью.

Информационные ролики транслируются в поездах «Интерсити» и на вокзалах по всей стране. Все видео сопровождаются переводом на жестовый язык, чтобы сделать контент доступным для как можно более широкой аудитории.

«Юстиция военным» — часть более широкой правительственной коммуникационной стратегии. Параллельно Министерство юстиции реализует спецпроект «Право Защитника и Защитницы», который содержит практические юридические советы по широкому кругу вопросов, связанных с военной службой.

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